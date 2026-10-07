Deejay Time One Last Dance: l’ultimo grande show indoor a Milano il 6 febbraio 2027
Sabato 6 febbraio 2027 all'Unipol Forum di Assago, con le vendite online dall'8 ottobre alle 11.
di Massimiliano Longo (Direttore Editoriale) ·
Il programma radiofonico Deejay Time annuncia Deejay Time One Last Dance, il concerto di sabato 6 febbraio 2027 all’Unipol Forum di Milano, ad Assago. Sul palco salgono Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso, per quello che viene presentato come l’ultimo grande show indoor a Milano.
Lo show festeggia dieci anni di tour e oltre quarant’anni di carriera del programma, ed è prodotto da Vivo Concerti e Friends & Partners. Radio Deejay e Radio m2o sono le radio partner dell’evento.
La vendita dei biglietti parte online giovedì 8 ottobre 2026 alle 11 e nei punti vendita autorizzati martedì 13 ottobre alle 11. Ogni acquirente può comprarne fino a quattro, e il cambio nominativo è consentito fino alle 23.59 del giorno prima del concerto.
Deejay Time One Last Dance: data, orario e biglietti
Il concerto inizia alle 21 all’Unipol Forum di Assago, sabato 6 febbraio 2027. L’organizzatore declina ogni responsabilità per gli acquisti fatti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati.
|Data
|Città
|Biglietti
|6 feb 2027
|Milano
Unipol Forum, Assago
|Biglietti
dall’8 ott, ore 11
Le hit del programma e il simbolo delle cassettine
Lo show va dalle hit che hanno reso celebri Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso fino ai brani più recenti. Il simbolo del Deejay Time sono le cassettine, legate agli inizi della condivisione musicale e agli Amici della cassettina, la community che condivideva musica prima di social, podcast e playlist.
Il Forum di Assago e Deejay Time: gli show del 2024 e del 2025
Il Forum di Assago ha già ospitato Deejay Time: sabato 3 febbraio 2024 con il Deejay Time Celebration, a trent’anni dal capodanno del 1994, e il 28 febbraio 2025 all’Unipol Forum. Nell’estate 2025 è seguito il tour estivo, con date da giugno a settembre.