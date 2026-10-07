Il programma radiofonico Deejay Time annuncia Deejay Time One Last Dance, il concerto di sabato 6 febbraio 2027 all’Unipol Forum di Milano, ad Assago. Sul palco salgono Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso, per quello che viene presentato come l’ultimo grande show indoor a Milano.

Lo show festeggia dieci anni di tour e oltre quarant’anni di carriera del programma, ed è prodotto da Vivo Concerti e Friends & Partners. Radio Deejay e Radio m2o sono le radio partner dell’evento.

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La vendita dei biglietti parte online giovedì 8 ottobre 2026 alle 11 e nei punti vendita autorizzati martedì 13 ottobre alle 11. Ogni acquirente può comprarne fino a quattro, e il cambio nominativo è consentito fino alle 23.59 del giorno prima del concerto.

Deejay Time One Last Dance: data, orario e biglietti

Il concerto inizia alle 21 all’Unipol Forum di Assago, sabato 6 febbraio 2027. L’organizzatore declina ogni responsabilità per gli acquisti fatti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati.

Deejay Time · One Last Dance 2027 Data Città Biglietti 6 feb 2027 Milano

Unipol Forum, Assago Biglietti

dall’8 ott, ore 11 All Music Italia potrebbe ricevere una commissione sugli acquisti effettuati tramite questo link, senza variazioni di prezzo.

Le hit del programma e il simbolo delle cassettine

Lo show va dalle hit che hanno reso celebri Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso fino ai brani più recenti. Il simbolo del Deejay Time sono le cassettine, legate agli inizi della condivisione musicale e agli Amici della cassettina, la community che condivideva musica prima di social, podcast e playlist.

Il Forum di Assago e Deejay Time: gli show del 2024 e del 2025

Il Forum di Assago ha già ospitato Deejay Time: sabato 3 febbraio 2024 con il Deejay Time Celebration, a trent’anni dal capodanno del 1994, e il 28 febbraio 2025 all’Unipol Forum. Nell’estate 2025 è seguito il tour estivo, con date da giugno a settembre.