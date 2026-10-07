Delia porta in scena Rosa Mia il 21 marzo 2027 al Teatro Politeama Garibaldi di Palermo, nel giorno del centenario della nascita di Rosa Balistreri. Il concerto, in anteprima assoluta, è il progetto con cui la cantautrice e pianista catanese si confronta con una delle artiste che più l’hanno segnata.

Arriva dopo il Sicilia Bedda Tour 2026, chiuso il 14 agosto a Lecce, e dopo l’album d’esordio Sicilia Bedda, uscito il 3 luglio per Isola degli Artisti, Warner Records e Warner Music Italy.

Delia concerti 2027: la data di Rosa Mia a Palermo

Rosa Mia debutta domenica 21 marzo 2027 alle 21:00 al Politeama Garibaldi di Palermo. I biglietti sono disponibili dalla tabella qui sotto, da 40,30 euro per il loggione non numerato a 63,30 euro per la platea, commissioni di servizio escluse.

Delia · Rosa Mia 2027 Data Città Biglietti 21 mar 2027 Palermo

Teatro Politeama Garibaldi Biglietti All Music Italia potrebbe ricevere una commissione sugli acquisti effettuati tramite questi link, senza variazioni di prezzo.

Siminzina e Cu ti lu dissi: Delia e Rosa Balistreri

Rosa Balistreri entra nella vita di Delia attraverso la famiglia: da bambina era la nonna a cantarle Siminzina, la ninna nanna resa celebre da lei, legata anche al ricordo del padre, spesso lontano per lavoro.

Quell’eredità è già nell’album Sicilia Bedda, che contiene Cu ti lu dissi, e nei concerti, dove Rosa è da sempre una presenza centrale. Rosa Mia non ripercorre la sua vita: è lo sguardo di Delia su ciò che quella donna rappresenta per lei.

Rabbia, dolore, rivalsa e amore sono i sentimenti attraverso cui Delia legge oggi Rosa Balistreri, di cui riconosce la capacità rara di raccontare la verità senza addolcirla e di trasformare la propria esperienza in una forma di libertà.

Su Rosa Balistreri, Delia dice: “Io penso che non le chiederei niente. Vorrei confermare il fatto che esistano veramente delle persone che sono veramente vere e che cantano la verità. E quindi più che chiederle qualcosa, le vorrei dire grazie.”

Rosa Balistreri, cento anni dal 21 marzo 1927

Rosa Balistreri è nata a Licata il 21 marzo 1927 ed è morta a Palermo il 20 settembre 1990. Il programma del centenario, coordinato dalla Fondazione Made in Sicily e dalla Fondazione Rosa Balistreri, è raccolto nell’articolo sulle celebrazioni del centenario di Rosa Balistreri, in costante aggiornamento.

La scaletta di Rosa Mia

La scaletta arriverà dalla sera del 21 marzo 2027, quando Rosa Mia debutta al Politeama Garibaldi di Palermo.

Delia dopo X Factor: Al mio paese e l’album d’esordio

Delia è nata a Catania nel 1999 ed è pianista e cantautrice di formazione classica, laureata al Conservatorio di Catania. Nel 2025 ha portato a X Factor l’inedito Sicilia Bedda, e nel 2026 ha pubblicato Al mio paese con Serena Brancale e Levante, arrivato in vetta alla classifica EarOne, prima dell’album di debutto.