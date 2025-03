Deejay Time promette un’estate da ballare: ecco le date

Dopo la data all’Unipol Forum di Milano il 28 febbraio 2025, Deejay Time annuncia il tour estivo. Il programma radiofonico che ha fatto la storia della musica dance, si trasforma in show; e promette un’estate da ballare.

A febbraio, i dj Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso hanno fatto scatenare il pubblico dell’Unipol Forum sulle note intramontabili della musica dance. Lo show è stato un viaggio tra le hit che hanno segnato un’epoca, caratterizzato da energia travolgente ed anche un pizzico di nostalgia.

Stesse caratteristiche avranno le date del tour estivo di Deejay Time. Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso trasporteranno il pubblico negli anni ’90, che hanno visto esplodere il fenomeno della musica elettronica. Gli show proporanno le più grandi hit da dancefloor italiane e internazionali.

Il tour di Deejay Time, prodotto da Vivo Concerti e Friends & Partners, prevede al momento cinque date in città italiane e una in una città europea. Il primo show è a San Damiano D’Asti il 13 giugno 2025, nell’ambito del Collisioni Barbera Incontra. Ci saranno poi Tirana in Albania; Legnano (MI); Follonica (GR); Majano (UD); e per finire, Catania il 6 settembre 2025.

DEEJAY TIME ESTATE 2025 – CALENDARIO DATE

Venerdì 13 Giugno 2025 – San Damiano D’Asti (AT) @ Collisioni Barbera Incontra

Sabato 14 Giugno 2025 – Tirana, Albania @ Eagle festival

Venerdì 11 Luglio 2025 – Legnano (MI) @ Rugby Sound festival

Lunedì 11 Agosto 2025 – Follonica (GR) @ Follonica Summer Nights

Giovedì 14 agosto 2025 – Majano (UD) @ Festival di Majano

Sabato 6 Settembre 2025 – Catania @ Wave Summer Music

I biglietti sono disponibili online su www.vivoconcerti.com e www.friendsandpartners.it.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI