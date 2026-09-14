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Oriana Meo
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Coez porta From The Rooftop nei teatri: sei date sono già sold out

Dopo il tour estivo, From The Rooftop arriva nei teatri: 14 concerti tra ottobre e dicembre, sei già sold out.

Coez per il tour From The Rooftop - Teatri 2026
Tour di Oriana Meo
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COEZ chiude il capitolo estivo di From The Rooftop e prepara il passaggio nei teatri. Dal 30 ottobre 2026 partirà FROM THE ROOFTOP – TEATRI 2026, una nuova fase live con 14 concerti tra Roma, Torino, Milano, Bologna, Genova, Parma e Bari. Sei date sono già sold out.

Il tour nei teatri arriva dopo la conclusione del COEZ LIVE 2026 – FROM THE ROOFTOP, terminato il 13 settembre a Palermo. In questa pagina trovi tutte le date dei concerti, i sold out, le informazioni sui biglietti e, in attesa della prima data nei teatri, la scaletta dell’ultima fase estiva.

👉 Vai subito alla possibile scaletta di FROM THE ROOFTOP – TEATRI 2026

Coez nei teatri nel 2026: sei concerti sono già sold out

La nuova leg partirà dall’Auditorium Conciliazione di Roma, dove sono già sold out tutti e tre gli appuntamenti del 30 e 31 ottobre e dell’1 novembre. Tutto esaurito anche per il primo concerto di Torino, il 7 novembre, per la data di Parma del 28 novembre e per il primo appuntamento di Bari, il 7 dicembre.

Milano ospiterà invece tre concerti consecutivi al Teatro degli Arcimboldi il 16, 17 e 18 novembre. Due le date previste a Bologna, mentre a Genova è in programma un unico appuntamento al Teatro Carlo Felice. Il tour si chiuderà l’8 dicembre 2026 al Teatro Petruzzelli di Bari.

Coez, From The Rooftop – Teatri 2026: tutte le date

COEZ · FROM THE ROOFTOP – TEATRI 2026
Data Città Biglietti
30 ott 2026 Roma
Auditorium Conciliazione		 Sold out
31 ott 2026 Roma
Auditorium Conciliazione		 Sold out
1 nov 2026 Roma
Auditorium Conciliazione		 Sold out
7 nov 2026 Torino
Auditorium Lingotto		 Sold out
8 nov 2026 Torino
Auditorium Lingotto
16 nov 2026 Milano
Teatro degli Arcimboldi
17 nov 2026 Milano
Teatro degli Arcimboldi
18 nov 2026 Milano
Teatro degli Arcimboldi
23 nov 2026 Bologna
Teatro EuropAuditorium
24 nov 2026 Bologna
Teatro EuropAuditorium
26 nov 2026 Genova
Teatro Carlo Felice
28 nov 2026 Parma
Teatro Regio		 Sold out
7 dic 2026 Bari
Teatro Petruzzelli		 Sold out
8 dic 2026 Bari
Teatro Petruzzelli

From The Rooftop passa dalla dimensione open air ai teatri

From The Rooftop nasce come progetto parallelo e più raccolto rispetto alle produzioni principali di Coez, con l’idea di riarrangiare le canzoni e portarle in una dimensione diversa rispetto alle versioni originali.

Il format, arrivato nel maggio 2026 al terzo capitolo, comprende brani del repertorio di Coez, cover e collaborazioni. From The Rooftop 3 ha introdotto anche canzoni nuove registrate direttamente nella veste Rooftop. Dopo aver portato questa formula nelle location open air dell’estate, la nuova leg la trasferisce nei teatri.

La possibile scaletta di Coez nei teatri: quella del tour estivo 2026

In attesa del debutto di FROM THE ROOFTOP – TEATRI 2026 del 30 ottobre a Roma, non è ancora disponibile una scaletta ufficiale della nuova leg. Come riferimento riportiamo quindi la setlist eseguita da Coez il 25 luglio 2026 al Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera durante il tour estivo. La scaletta dei concerti nei teatri potrebbe presentare variazioni.

COEZ · From The Rooftop – scaletta tour estivo 2026
# Brano
1 Faccio un casino
2 Niente da nascondere
3 Ci vuole una laurea
4 Il tempo vola
5 Qualcosa di grande
6 La tua canzone
7 Come nelle canzoni
8 Quelli Come Me
9 Cielo di sabbia
10 Non dire no
11 Mal di gola
12 Lontana da me
13 Verso altri lidi
14 Domenica
15 E yo mamma
16 Nei treni la notte
17 Terra bruciata
18 Ali sporche
19 Mal di te
20 Margherita
21 Le luci della città
22 È sempre bello
23 Le parole più grandi
24 La musica non c’è
25 Il mio canto libero
Cover di Lucio Battisti

Foto: Tommy Biagetti

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