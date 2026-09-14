COEZ chiude il capitolo estivo di From The Rooftop e prepara il passaggio nei teatri. Dal 30 ottobre 2026 partirà FROM THE ROOFTOP – TEATRI 2026, una nuova fase live con 14 concerti tra Roma, Torino, Milano, Bologna, Genova, Parma e Bari. Sei date sono già sold out.

Il tour nei teatri arriva dopo la conclusione del COEZ LIVE 2026 – FROM THE ROOFTOP, terminato il 13 settembre a Palermo. In questa pagina trovi tutte le date dei concerti, i sold out, le informazioni sui biglietti e, in attesa della prima data nei teatri, la scaletta dell’ultima fase estiva.

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Coez nei teatri nel 2026: sei concerti sono già sold out

La nuova leg partirà dall’Auditorium Conciliazione di Roma, dove sono già sold out tutti e tre gli appuntamenti del 30 e 31 ottobre e dell’1 novembre. Tutto esaurito anche per il primo concerto di Torino, il 7 novembre, per la data di Parma del 28 novembre e per il primo appuntamento di Bari, il 7 dicembre.

Milano ospiterà invece tre concerti consecutivi al Teatro degli Arcimboldi il 16, 17 e 18 novembre. Due le date previste a Bologna, mentre a Genova è in programma un unico appuntamento al Teatro Carlo Felice. Il tour si chiuderà l’8 dicembre 2026 al Teatro Petruzzelli di Bari.

Coez, From The Rooftop – Teatri 2026: tutte le date

COEZ · FROM THE ROOFTOP – TEATRI 2026 Data Città Biglietti 30 ott 2026 Roma

Auditorium Conciliazione Sold out 31 ott 2026 Roma

Auditorium Conciliazione Sold out 1 nov 2026 Roma

Auditorium Conciliazione Sold out 7 nov 2026 Torino

Auditorium Lingotto Sold out 8 nov 2026 Torino

Auditorium Lingotto 16 nov 2026 Milano

Teatro degli Arcimboldi 17 nov 2026 Milano

Teatro degli Arcimboldi 18 nov 2026 Milano

Teatro degli Arcimboldi 23 nov 2026 Bologna

Teatro EuropAuditorium 24 nov 2026 Bologna

Teatro EuropAuditorium 26 nov 2026 Genova

Teatro Carlo Felice 28 nov 2026 Parma

Teatro Regio Sold out 7 dic 2026 Bari

Teatro Petruzzelli Sold out 8 dic 2026 Bari

Teatro Petruzzelli

From The Rooftop passa dalla dimensione open air ai teatri

From The Rooftop nasce come progetto parallelo e più raccolto rispetto alle produzioni principali di Coez, con l’idea di riarrangiare le canzoni e portarle in una dimensione diversa rispetto alle versioni originali.

Il format, arrivato nel maggio 2026 al terzo capitolo, comprende brani del repertorio di Coez, cover e collaborazioni. From The Rooftop 3 ha introdotto anche canzoni nuove registrate direttamente nella veste Rooftop. Dopo aver portato questa formula nelle location open air dell’estate, la nuova leg la trasferisce nei teatri.

La possibile scaletta di Coez nei teatri: quella del tour estivo 2026

In attesa del debutto di FROM THE ROOFTOP – TEATRI 2026 del 30 ottobre a Roma, non è ancora disponibile una scaletta ufficiale della nuova leg. Come riferimento riportiamo quindi la setlist eseguita da Coez il 25 luglio 2026 al Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera durante il tour estivo. La scaletta dei concerti nei teatri potrebbe presentare variazioni.

COEZ · From The Rooftop – scaletta tour estivo 2026 # Brano 1 Faccio un casino 2 Niente da nascondere 3 Ci vuole una laurea 4 Il tempo vola 5 Qualcosa di grande 6 La tua canzone 7 Come nelle canzoni 8 Quelli Come Me 9 Cielo di sabbia 10 Non dire no 11 Mal di gola 12 Lontana da me 13 Verso altri lidi 14 Domenica 15 E yo mamma 16 Nei treni la notte 17 Terra bruciata 18 Ali sporche 19 Mal di te 20 Margherita 21 Le luci della città 22 È sempre bello 23 Le parole più grandi 24 La musica non c’è 25 Il mio canto libero

Cover di Lucio Battisti

Foto: Tommy Biagetti