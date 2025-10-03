Coez alterna ironia e denuncia nel nuovo singolo Mr. Nobody

Coez: significato del testo del nuovo singolo Mr. Nobody
Disponibile in rotazione radiofonica a partire a venerdì 3 ottobre, Mr. Nobody (Warner Music Italy) è il nuovo singolo di Coez, estratto dal suo ultimo album 1998, che affonda le proprie radici nelle sonorità e nell’immaginario degli anni ’90, segnando il ritorno alle origini stilistiche e sonore del rapper, che fonde intimità e malinconia in un racconto autentico e personale.
COEZ, “MR. NOBODY”: SIGNIFICATO E TESTO DEL BRANO
Prodotto da okgiorgio e scritto dallo stesso Coez insieme a Pesenti ed Ettore, il brano alterna ironia e denuncia in un racconto personale, scandito da strofe lucide e disilluse, accompagnate da un beat essenziale e da un ritornello che incarna la voce di un’intera generazione in bilico, che si tiene insieme solo grazie alla musica.
Entrando un po’ più nel dettaglio, in questo brano Coez riflette sul suo percorso artistico, accendendo un faro sulla contrapposizione tra il desiderio di successo e la scelta di restare indipendente.
Ed ecco che – attraverso la figura di Mr. Nobody, un alter ego che incarna il concetto di solitudine e quello di disillusione – il rapper racconta il peso dei sogni inseguiti nella nebbia, così come i drammi vissuti come mestiere e la distanza irraggiungibile dallo “stare bene”, descritto come una retta parallela alla propria vita.
Arriviamo così alla musica, che diventa l’unico collante che lo tiene insieme, un’ancora di salvezza in un mondo in cui le porte spesso restano chiuse, ma la speranza continua a fiorire.
TESTO DEL BRANO
Alcuni dicono che si sta meglio quando si sta peggio
Io che avrei dato un braccio per firmare con la major
Rimango indipendente solo a sfregio
Io nel mio lato oscuro ci campeggio
In mezzo a ‘sti palazzi guarda come matcho
Ho visto cose andare male e dopo andare peggio
E dopo ancora peggio
Piacere, Mr. Nobody
Ho lasciato un’ossessione fare breccia
Ho seguito una visione nella nebbia
Piacere, Mr. Nobody
Mamma diceva sempre di non bere
Di non fumare come ciminiere
E di non fare tardi, di non fare drammi
Ma i drammi io li faccio di mestiere
Mi fanno a pezzi male queste sere
Solo la musica mi tiene insieme, yeah
Ma se ricordo bene, io e lo stare bene
Da sempre siamo rette parallele
Io e lo stare bene
Rette parallele
Piacere, Mr. Nobody
Ho visto un sogno farsi grande più di casa mia
Mi sono detto: “Giuro, un giorno ce ne andremo via”
Magari a Salvador de Bahia
O solo fuori da una galleria
Ho aperto mille porte senza avere chiavi
Ora, mi raccomando, almeno fate i bravi
La vita è andare in bici senza mani
Tagliare la corda o tirare i dadi
Piacere, Mr. Nobody
Ho lasciato un’ossessione fare breccia
Ho seguito una visione nella nebbia
Piacere, Mr. Nobody
Mamma diceva sempre di non bere
Di non fumare come ciminiere
E di non fare tardi, di non fare drammi
Ma i drammi io li faccio di mestiere
Mi fanno a pezzi male queste sere
Solo la musica mi tiene insieme, yeah
Ma se ricordo bene, io e lo stare bene
Da sempre siamo rette parallele
Ed ho sprecato il suo miele
Ho camminato da solo fino a dove non si vede
Ed ho sprecato preghiere
L’ho presa un po’ come viene
Ho camminato da solo fino a dove non si vede
Mamma diceva sempre di non bere
Di non fumare come ciminiere
E di non fare tardi, di non fare drammi
Ma i drammi io li faccio di mestiere
Mi fanno a pezzi male queste sere
Solo la musica mi tiene insieme, yeah
Ma se ricordo bene, io e lo stare bene
Da sempre siamo rette parallele
Io e lo stare bene
Rette parallele
Piacere, Mr. Nobody
COEZ, 1998 TOUR PALASPORT 2025: LE DATE
Qui, di seguito, riportiamo tutte le date ad ora annunciate del 1998 Tour Palasport 2025, prodotto e organizzato da Vivo Concerti:
- Mercoledì 12 novembre – ANCONA @ Palaprometeo // DATA ZERO
- Venerdì 14 novembre 2025 – ROMA @ Palazzo dello Sport
- Sabato 15 novembre 2025 – ROMA @ Palazzo dello Sport
- Giovedì 20 novembre 2025 – NAPOLI @ Palapartenope
- Sabato 22 novembre 2025 – BARI @ Palaflorio
- Sabato 29 novembre 2025 – TORINO @ Inalpi Arena
- Lunedì 1° dicembre 2025 – MILANO @ Unipol Forum
- Martedì 2 dicembre 2025 – MILANO @ Unipol Forum
- Venerdì 6 dicembre 2025 – FIRENZE @ Mandela Forum