Coez alterna ironia e denuncia nel nuovo singolo Mr. Nobody

Coez: significato del testo del nuovo singolo Mr. Nobody

Disponibile in rotazione radiofonica a partire a venerdì 3 ottobre, Mr. Nobody (Warner Music Italy) è il nuovo singolo di Coez, estratto dal suo ultimo album 1998, che affonda le proprie radici nelle sonorità e nell’immaginario degli anni ’90, segnando il ritorno alle origini stilistiche e sonore del rapper, che fonde intimità e malinconia in un racconto autentico e personale.

COEZ, “MR. NOBODY”: SIGNIFICATO E TESTO DEL BRANO

Prodotto da okgiorgio e scritto dallo stesso Coez insieme a Pesenti ed Ettore, il brano alterna ironia e denuncia in un racconto personale, scandito da strofe lucide e disilluse, accompagnate da un beat essenziale e da un ritornello che incarna la voce di un’intera generazione in bilico, che si tiene insieme solo grazie alla musica.

Entrando un po’ più nel dettaglio, in questo brano Coez riflette sul suo percorso artistico, accendendo un faro sulla contrapposizione tra il desiderio di successo e la scelta di restare indipendente.

Ed ecco che – attraverso la figura di Mr. Nobody, un alter ego che incarna il concetto di solitudine e quello di disillusione – il rapper racconta il peso dei sogni inseguiti nella nebbia, così come i drammi vissuti come mestiere e la distanza irraggiungibile dallo “stare bene”, descritto come una retta parallela alla propria vita.

Arriviamo così alla musica, che diventa l’unico collante che lo tiene insieme, un’ancora di salvezza in un mondo in cui le porte spesso restano chiuse, ma la speranza continua a fiorire.

TESTO DEL BRANO

Alcuni dicono che si sta meglio quando si sta peggio

Io che avrei dato un braccio per firmare con la major

Rimango indipendente solo a sfregio

Io nel mio lato oscuro ci campeggio

In mezzo a ‘sti palazzi guarda come matcho

Ho visto cose andare male e dopo andare peggio

E dopo ancora peggio

Piacere, Mr. Nobody

Ho lasciato un’ossessione fare breccia

Ho seguito una visione nella nebbia

Piacere, Mr. Nobody

Mamma diceva sempre di non bere

Di non fumare come ciminiere

E di non fare tardi, di non fare drammi

Ma i drammi io li faccio di mestiere

Mi fanno a pezzi male queste sere

Solo la musica mi tiene insieme, yeah

Ma se ricordo bene, io e lo stare bene

Da sempre siamo rette parallele

Io e lo stare bene

Rette parallele

Piacere, Mr. Nobody

Ho visto un sogno farsi grande più di casa mia

Mi sono detto: “Giuro, un giorno ce ne andremo via”

Magari a Salvador de Bahia

O solo fuori da una galleria

Ho aperto mille porte senza avere chiavi

Ora, mi raccomando, almeno fate i bravi

La vita è andare in bici senza mani

Tagliare la corda o tirare i dadi

Piacere, Mr. Nobody

Ho lasciato un’ossessione fare breccia

Ho seguito una visione nella nebbia

Piacere, Mr. Nobody

Mamma diceva sempre di non bere

Di non fumare come ciminiere

E di non fare tardi, di non fare drammi

Ma i drammi io li faccio di mestiere

Mi fanno a pezzi male queste sere

Solo la musica mi tiene insieme, yeah

Ma se ricordo bene, io e lo stare bene

Da sempre siamo rette parallele

Ed ho sprecato il suo miele

Ho camminato da solo fino a dove non si vede

Ed ho sprecato preghiere

L’ho presa un po’ come viene

Ho camminato da solo fino a dove non si vede

Mamma diceva sempre di non bere

Di non fumare come ciminiere

E di non fare tardi, di non fare drammi

Ma i drammi io li faccio di mestiere

Mi fanno a pezzi male queste sere

Solo la musica mi tiene insieme, yeah

Ma se ricordo bene, io e lo stare bene

Da sempre siamo rette parallele

Io e lo stare bene

Rette parallele

Piacere, Mr. Nobody

COEZ, 1998 TOUR PALASPORT 2025: LE DATE

Qui, di seguito, riportiamo tutte le date ad ora annunciate del 1998 Tour Palasport 2025, prodotto e organizzato da Vivo Concerti: