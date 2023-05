Certificazioni FIMI settimana 21: Rose Villain è oro con il primo disco. Nuove certificazioni per Matteo Paolillo, Clara e Tananai

Certificazioni FIMI settimana 21 del 2023.

Rose Villain fa centro con il primo disco, Radio Gotham, e si dimostra una delle artisti donne rivelazione di questo 2023. Supera il mezzo milione di copie La dolce vita, il brano lanciato da Fedez la scorsa estate. Un traguardo raggiunto proprio nella settimana in cui Federico lancia il brano per l’estate 2023 con Annalisa e Articolo 31.

Andiamo a scoprire insieme tutte le nuove certificazioni FIMI.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Sono ben cinque i dischi di platino, pari a mezzo milione di unità, per Quevedo: Bzrp Music Session, Vol 52 di Bizarrap & Quevedo.

DISCO DI PLATINO a Crazy what love can do di David Guetta, Becky Hill & Ella Henderson, Take my breath di The Weeknd e Crazy Little thing called love dei Queen.

DISCO D’ORO per Someday degli OneRepublic, e Tqg di Karol G & Shakira.

ALBUM INTERNAZIONALI

Nessun album internazionale conquista nuove certificazioni oggi in Italia.

