Fedez + Annalisa + J-Ax (Articolo 31): è pronta la nuova hit dell’estate!

La pace è fatta e Fedez torna a collaborare con J-Ax (e gli Articolo 31) nella nuova hit estiva a cui si aggingerà Annalisa.

Sì, perché, visti i nomi in campo, già sappiamo che sarà una hit e un tormentone estivo che, fra qualche mese, tutti canteremo a memoria.

Il titolo del nuovo brano è Disco Paradise e sarà disponibile in radio e negli store digitali a partire da venerdì 26 maggio.

Due le immagini condivise dai cantanti. Nella prima c’è annalisa con un collarino di strasse e un lecca lecca che rievoca le luci stroboscopiche delle discoteche anni ’80. Nella seconda, invece, Fedez e J-Ax sono due angeli tatuati con lo sguardo rivolto al cielo. Sull’ala di J-Ax anche un piccolo DJ Jad vestito di bianco a gambe incorciate.

Fedez + Annalisa + J-Ax – Disco Paradise – significato

Nessun inidizio sul contenuto della canzone la cui uscita era stata quasi spolierata durante il primo dei 4 concerti di J-Ax al Forum di Assago (leggi qui).

J-Ax e Fedez hanno già numerose collaborazioni alle spalle. Quelle di maggiore successo sono certamente i singoli estivi diventati tutti dei veri e propri tormentoni. Vorrei ma non posto pubblicato nel 2016 e Italiana dell’anno successivo. In mezzo, nel 2017, il disco insieme Comunisti col Rolex che contiene il singolo Senza Pagare lanciato per l’estate di quell’anno. L’album è stato certificato con il doppio platino per le vendite.

Fedez + Annalisa + J-Ax – Disco Paradise – testo

In arrivo dal 26 maggio.