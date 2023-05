Articolo 31: il Forum è ri-riconquistato! ‘Chi è stanto se ne può andare, perché io ho intenzione di andare avanti ancora ancora e ancora’

Gli Articolo 31 Mediolanum Forum.

Ieri sera a Milano si è tenuto il primo idei 4 concerti degli Articolo 31. Quattro concerti tutti sold out dove J-Ax e DJ Jad, con la loro travolgente energia, trascinano il pubblico in un viaggio in musica lungo 30 anni. Sì, perché l’esordio discografico dei due ragazzi della periferia milanese è del 1993 (Strade di città) e in questi anni di cose ne sono accadute. E tante.

Successi ma non solo, perché nessun addetto ai lavori 30 anni fa avrebbe scommesso su di loro. Che invece sanno far muovere ancora il pubblico (magari con qualche salto in meno di un tempo, ma l’intenzione non è cambiata).

Due ore e mezza di musica che alterna brani spensierati a momenti più introspettivi. Il ricordo dell’amico Guido Style morto lo scorso ottobre dopo una lunga malattia. E i brani eseguiti per l’ultima volta dal vivo perché senza di lui non sarà più la stessa cosa.

Non mancano le frecciate ai giornalisti che vorrebbero concerti da un’ora o poco più e gli appelli al Governo in nome della libertà.

Se fosse stato per me, la prima data l’avrei annunciata al Fabrique. Devo dire che quelli intorno a me hanno fatto bene a darmi del pirla, ci credevano molto di più di quello che pensavo. Sono uno abituato a vivere nel persente e non credevo che negli anni questo affetto fosse rimasto intatto, anzi è cresciuto. Nel 1996, quando abbiamo fatto il Forum, ne abbiamo fatti solo 2 ed era il momento del nostro picco degli anni ’90. Questa sera vedo gente di età diverse. Non so se quelli giovani sono stati obbligati dai genitori o sono venuti per i ca**i loro (spero di sì), ma è una figata perché mantiene questo prodotto nella testa. Per chi ascolta gli Articolo 31 o Ax non è mai stata una questione di età, ma di testa. Millennials e Zoomers questa sera fanno parte di un’unica grande famiglia.

Io l’avrei fatta al Fabrique e invece questa data è andata sold out in 3 ore. Quindi grazie mille raga’, ci state dando delle soddisfazioni grandissime.

Questa sera ci sono anche due ragazzi che scrivono per XXX, ora il mio ufficio stampa è nel panico, mi ha detto di non dirla questa cosa qui. I due ragazzi lo sanno che non ce l’ho con loro. Ero lì che stavo per fare la scaletta del concerto e, da vero boomer, ho un account facebook con cui scrollo per leggere le notizie per capire se la terra è veramente piatta. Scorro e vedo un post che parla del concerto di Avril Lavigne. Io, in quanto fan di tutta quella roba lì, lo leggo e leggo praticamente: “troppo contento che era un concerto corto, è durato 1h 1/4 e già questa è una figata”. Da lì ho avuto l’ispirazione di fare 2 ore e mezza di scaletta. Quindi chi è stanco, la porta è là, se ne può andare dal Forum perché io ho intenzione di andare avanti ancora e ancora e ancora.