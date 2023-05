Già pronti al lancio i brani per l’estate 2023 con nuovi duetti: Marracash con Tananai e Fedez con Annalisa

Canzoni italiane estate 2023 o Tormentoni estivi 2023 come si usa definirla. Come la vogliamo mettere sembra che l’onda di Sanremo quest’anno sia durata meno dello scorso anno e che siano in arrivo nuovi brani e nuove collaborazioni come anticipato da davidemaggio.it. Tra i nomi coinvolti Annalisa, Fedez, Tananai e Marracash.

Se l’anno scorso Dargen D’Amico con Dove si balla e Sangiovanni con Farfalle, giusto per fare due esempi, hanno risuonato nelle nostre orecchie fino all’autunno, quest’anno sembra che le canzoni del Festival di Sanremo abbiano una durata più breve.

Del resto nelle classifiche radio resta nella Top 10 il solo Lazza e in Top 20 si aggiungono Madame, Elodie e Marco Mengoni. Per quel che riguarda FIMI, vendite e streaming, la situazione è leggermente migliore con in Top 20 Lazza, Tananai, Marco Mengoni e Mr. Rain. Il tutto su 26 canzoni in gara.

E infatti sono diversi gli artisti di Sanremo 2023 che hanno lanciato o stanno per lanciare nuova musica per l’estate. Cliccate in basso su continua per scoprire le prime notizie circolate.