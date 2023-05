Un urlo per gli Articolo 31: J-Ax e DJ Jad chiamano e Milano risponde con 4 concerti sold out

Al grido di Articolo 31 ancora domina il party, J-Ax e DJ Jad sono tornati.

E il party questa volta sarà al Mediolanum Forum di Assago (MI) dove il duo rap terrà 4 concerti tutti sold out.

Si comincia stasera. Il live è prodotto e organizzato da Vivo Concerti.

Opening act: Wlady.

Partner ufficiale RTL 102.5 che trasmetterà in diretta sulle proprie frequenze la data del 19 maggio (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky).

Ecco le dichiarazioni degli Articolo 31.

J-Ax

“Qualche anno fa non avrei mai pensato di poter ritornare sul palco con Jad ma la vita per fortuna ti sorprende sempre. Sono passati tanti anni, tante persone sono cresciute con la nostra musica e noi siamo di nuovo qui più consapevoli, più adulti ma sempre senza schemi e con la stessa voglia di fare rumore. Io ho sempre amato i piccoli locali, i club dove sembra esserci un contatto più diretto con i nostri fan ma il pensiero di riempire per ben 4 date il Mediolanum Forum nella città in cui è cominciato tutto con 50 mila persone mi entusiasma e sono sicuro che riusciremo a far esplodere il palco… e allora? Siamo tornati…un urlo per gli Articolo31”.

DJ Jad:

“Ho la sensazione che non siano passati così tanti anni dalla mia assenza.

Ritornare a fare musica e suonare con Ax per me è un traguardo quanto una nuova partenza. Ho una grande emozione e gioia immensa di riabbracciare il nostro

pubblico, quel pubblico che non ha mai smesso di credere in noi e di ricavalcare quel palco così importante del Forum di Assago, tutto questo non ha prezzo per me.Ora siamo tornati più carichi che mai per farvi vivere le vostre e le nostre emozioni!”