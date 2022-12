Arriva a gennaio il disco di debutto di Rose Villain, “Radio Gotham”

Per Rose Villain, dopo diversi singoli e collaborazioni, è arrivato il momento di pubblicare l’album di debutto. Arriverà infatti a gennaio del 2023 Radio Gotham.

Un percorso quello dell’artista di Columbia Records / Sony Music Italy, che l’ha vista duettare con Gué, Rosa Chemical, Tony Effe, con cui ha lanciato la hit Michelle Pfeiffer, e Hendric “HNDRC” Buenck in Rari.

Questo primo progetto discografico viene descritto come imprevedibile, esattamente come la musica che fuoriesce quando accendi una Radio. O come quando ti innamori ‘a prima vista’ di una canzone che non conoscevi mentre la ascolti in macchina, d’improvviso.

E nell’immaginario di Rose Villain quella macchina vaga nella notte per le strade di Gotham City. Lei ne parla così:

“Radio Gotham è un viaggio nei vicoli più oscuri di me stessa, nella mia fragilità e nella mia inquietudine. Ma è anche la mia armatura scintillante, pesante di ambizione e di vita. È un’ode a New York, fedele compagna di notti insonni, la città dove sfarzo e degrado regnano sovrani, che ti mastica e ti sputa se non tiri fuori le unghie, che mi ha reso l’artista e la persona che sono oggi. È anche un’ode alla notte, il momento dove tutte le emozioni si amplificano e ti schiacciano: la tristezza, la solitudine, il desiderio, l’amore.”

Il disco, già disponibile in pre-order fisico, e in pre-save digitale, vede come copertina una foto scattata a New York, nel momento successivo la fine di una tempesta. Lo scatto è di Kate Biel ed è stato graficato, in pieno stile Rose Villain, da Sathyan Rizzo.

Foto di copertina di Federico Earth