Marta Donà, regina di Sanremo: Olly vince e porta la manager nella storia

Olly vince il Festival di Sanremo 2025 e, non solo suggella un periodo che lo ha reso in poco tempo uno dei cantautori pop italiani di maggior successo, ma porta in trionfo ancora una volta quella che sembra essere diventata la regina di Sanremo, la manager Marta Donà.

Chi è Marta Donà?

Laureata in Scienze della comunicazione all’Università di Verona e nipote di Claudia Mori, Marta Donà inizia la sua carriera nel 2006 come addetta stampa, per poi entrare alla Sony Music nel 2009 come press agent. Tutto questo finché Marco Mengoni non le propone un’avventura che lei ai tempi giudica folle: diventare manager, la sua manager.

Questa nuova avventura negli anni la porta a seguire altri artisti a partire dal conduttore Alessandro Cattelan, Francesca Michielin, il fondatore di Esse Magazine, Antonio Dikele, i Måneskin (che segue fino alla vittoria all’Eurovision).

Nel frattempo affianca alla sua società, LaTarma Management, anche la società LaTarma Ent e l’etichetta discografica LaTarma Records (vedi qui).

Con la sua etichetta inizia a pubblicare artisti emergenti come Giovanni Toscano e, da Amici, Ale. Nel 2023 il suo legame con il mondo di Maria De Filippi si consolida e diventa manager ed etichetta della vincitrice del Talent, Angelina Mango. L’anno successivo entra nella sua etichetta, sempre da Amici, Holden.

Secondo rumors, non confermati al momento, altri cantanti attualmente nella sua scuola potrebbero entrare nel suo roster.

Marta donà e il festival di sanremo

Con la vittoria di Olly al Festival di Sanremo con Balorda nostalgia, la Donà rafforza il suo prima di manager donna con più vittorie nella kermesse dopo aver battuto lo scorso anno Caterina Caselli in quello di discografica a capo di un’etichetta indipendente.

Questi i risultati della professionista legati al Festival:

2013 Marco Mengoni con L’Essenziale

2021 Måneskin con Zitti e buoni

2023 Marco Mengoni con Due vite

2024 Angelina Mango con La Noia

2025 Olly con Balorda nostalgia

A questi numeri si aggiungono anche due secondi posti di Francesca Michielin, nel 2016 e nel 2021 (con Fedez) e una vittoria all’Eurovision Song Contest (con i Måneskin).

Olly vince Sanremo 2025

Come rivelato in anteprima da All Music Italia, Marta Donà ha assunto la gestione di Olly da settembre del 2024 (vedi qui).

Insomma grazie alla vittoria di Olly Marta Donà ha vinto con i suoi artisti quattro Festival di Sanremo in cinque anni (di cui ben tre consecutivi) e cinque in 13 anni.

Un successo che consacra ulteriormente la Donà come una delle figure più influenti dell’industria musicale italiana, capace di costruire percorsi vincenti per i propri artisti e di lasciare un segno indelebile nella storia del Festival.