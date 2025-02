Fedez a Sanremo 2025: in gara, in fuga o in trend topic?

“Siamo come il sognatore che sogna e poi vive dentro il suo sogno. Ma chi è il sognatore?” Questa emblematica domanda è tratta dalla terza stagione di Twin Peaks ed è frutto del genio, recentemente scomparso, di David Lynch. Non so perché, ma quello che sta accadendo in questi giorni con Sanremo 2025, Fedez, Corona, Emis Killa e i rumors sul possibile ritiro del primo dal Festival mi ha fatto cadere in uno stato di trance, riportandomi alla mente questa frase.

Questo è un Festival di Sanremo in cui il caos regna sovrano ancora prima dell’inizio. Sembrava che l’apice fosse stato raggiunto con Tony Effe e le contestazioni per la sua presenza in gara, e invece non avevamo tenuto conto della mosca nell’unguento, dell’ingranaggio inceppato… del fattore X: Fedez.

fedez si ritira da sanremo 2025?

Partiamo dalla notizia seria pubblicata da La Repubblica come rumors. A quella seguiranno considerazioni frutto di una mente sempre più confusa tra le regole del FantaSanremo e le puntate di podcast true crime ascoltate in notturna, la mia.

Ecco quindi il riassunto dell’articolo:

“Dopo il caso Emis Killa, si diffondono voci su un possibile ritiro di Fedez dal Festival di Sanremo 2025, alimentate dalle recenti notizie sulla sua vita privata. Alcuni ipotizzano che il rapper possa lasciare prima dell’inizio della gara o dopo un eventuale piazzamento poco favorevole nelle classifiche parziali. Tuttavia, il suo entourage ha smentito categoricamente l’ipotesi, confermando che Fedez ha regolarmente provato il brano con l’orchestra. Nel frattempo, il rapper è tra i concorrenti che hanno registrato il maggior incremento nelle quote dei bookmaker, passando rapidamente tra i favoriti per la vittoria.”

Io, smarrito nel gossip

Confesso un attimo di smarrimento nel leggere che, siccome Fedez ha già provato con l’orchestra, allora non potrebbe più ritirarsi. Si possono infrangere le promesse di matrimonio, figurati le prove di Sanremo. Mi sento smarrito anche per il discorso delle scommesse: salgono le quotazioni di Fedez vincitore, quando – al netto dei pruriti da gossip – si percepisce un’aria crescente di fastidio nei suoi confronti.

Al netto di tutto questo, Fedez potrebbe ritirarsi, come ha già fatto l’amico Emis Killa. Questa notizia potrebbe anticipare l’ennesimo colpo di scena di un piano strategico magistrale, oppure essere semplicemente l’ultima follia del web. A questo punto, tutto è lecito.

Partiamo da una certezza: Sanremo 2025 rischia di essere il Festival in cui meno si parlerà delle canzoni in gara. Ahimè.

Fedez a sanremo: da Michielin a solo, nel caos mediatico

Fedez partecipa al Festival in gara per la seconda volta, ma è la prima volta da solo. Un dettaglio non da poco considerando che sceglie di farlo nel momento in cui appare più fragile e in cui la sua vita personale è sottoposta a continui terremoti. Dettaglio non da poco se consideriamo che nel 2021 aveva affrontato il palco con Francesca Michielin, che sembrava più la sua balia che la sua partner artistica. Del resto, Federico ha sempre ammesso di soffrire l’ansia da palcoscenico e quella di Sanremo è moltiplicata per 100.

Strano, quindi, che ora si lanci senza rete in un periodo mediaticamente e mentalmente turbolento.

Fedez porta una canzone, Battito, che all’apparenza sembra una dedica d’amore, ma che lui ha voluto spiegare essere un brano sulla depressione e sugli psicofarmaci. Non a caso, Fedez ha dichiarato di essersi ormai distaccato dai farmaci. Eppure, quando si è presentato alla finale di Sanremo Giovani per annunciare il titolo del suo brano, il suo stato confusionale ha alimentato le teorie più disparate.

Ed è qui che entra in scena Corona…

Ora, non ricordo con esattezza l’ordine cronologico dei fatti – preferisco concentrarmi sulle date di uscita dei dischi – ma succede che:

Scopriamo che Corona e Fedez si parlano. Anzi, Corona è un confidente di Fedez (del resto, a chi raccontare i tuoi fatti privati se non al re incontrastato del gossip???). Questo nonostante Corona , in passato, abbia messo più volte in dubbio pubblicamente l’eterosessualità di Fedez , sostenendo di avere prove della sua relazione con l’ex socio Luis Sal .

e si parlano. Anzi, è un confidente di (del resto, a chi raccontare i tuoi fatti privati se non al re incontrastato del gossip???). Questo nonostante , in passato, abbia messo più volte in dubbio pubblicamente l’eterosessualità di , sostenendo di avere prove della sua relazione con l’ex socio . Corona rivela che Fedez era in stato confusionale a Sanremo Giovani perché aveva tentato il suicidio con gli psicofarmaci. Importante il dettaglio in cui spiega di aver consigliato al rapper di non chiamare l’ambulanza, perché altrimenti sarebbe finito sui giornali.

rivela che era in stato confusionale a perché aveva tentato il suicidio con gli psicofarmaci. Importante il dettaglio in cui spiega di aver consigliato al rapper di non chiamare l’ambulanza, perché altrimenti sarebbe finito sui giornali. Corona rivela anche il nome dell’amante storica di Fedez , quella per cui avrebbe voluto lasciare Ferragni all’altare, che ora lo sta facendo soffrire.

rivela anche il nome dell’amante storica di , quella per cui avrebbe voluto lasciare all’altare, che ora lo sta facendo soffrire. Fedez , nella serata delle cover, canterà Bella stronza di Marco Masini . E già si sa che non sarà dedicata alla ex moglie.

, nella serata delle cover, canterà di . E già si sa che non sarà dedicata alla ex moglie. Qualcuno, forse sempre Corona (ormai ho perso il filo), sostiene che uno dei tradimenti della Ferragni sia stato con Achille Lauro . Lauro , che nel 2021 aveva duettato con Fedez nella hit Mille , è ora in gara a Sanremo ed è tra i favoriti della stampa.

(ormai ho perso il filo), sostiene che uno dei tradimenti della sia stato con . , che nel 2021 aveva duettato con nella hit , è ora in gara a Sanremo ed è tra i favoriti della stampa. La Repubblica – e non solo – lancia il rumors del possibile ritiro di Fedez. Il team del rapper smentisce.

Ora, quanto valgono, in questi casi, le smentite? I team non lavorano per noi, né per Sanremo. Lavorano per il proprio artista, per la strategia migliore. E quale sarebbe il colpo di scena perfetto, se non un ritiro dell’ultimo minuto?

Conclusione: il gossip ha divorato il Festival di sanremo

Ecco, questo è il quadro. Alla vigilia di Sanremo 2025, la mia mente oscilla tra realtà e paranoia. Se Fedez dovesse davvero ritirarsi con un colpo di teatro epico e patetico allo stesso tempo, non crederei mai che non fosse stato tutto studiato con Corona fin dall’inizio.

Nel frattempo, nessuno parla più di musica. Tony Effe? Scomparso. Duran Duran, super ospiti? Non pervenuti. Carlo Conti continua a fare annunci al TG1, ma ogni sua parola viene eclissata dal buco nero Fedez.

Se questo sarà il Festival in cui si parlerà più del gossip che delle canzoni, Carlo Conti dovrebbe pensare meglio al cast per il 2026. Sanremo è una vetrina per artisti e progetti musicali che meritano visibilità.

E, tornando a Lynch, io non ho ancora ben capito chi sia il sognatore. Di certo, so chi ci sta perculando tutti.