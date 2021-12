X Factor 2021 Finale Pagelle. Si ritorna all’Assago Forum con stile

X Factor 2021 Finale Pagelle La stagione di X Factor finisce all’Assago Forum di Milano. Il vincitore è Baltimora per il secondo anno Hell Raton vince con un suo concorrente, con grande stupore nostro, di seguito le nostre pagelle.

Prima manches | Duetti con i giudici

Fellow e Mika cantano Underwater. Aprono bene questa finale. Gioca in casa Mika con un suo pezzo e cala un asso per questa partita a quattro. La voce di Fellow si sposa benissimo con quella del suo giudice. Voto 8

Baltimora canta Otherside dei Red Hot Chili Peppers con l’accompagnamento di Hell Raton alla batteria. Lacrimoni per la nostalgia, eravamo giovani e belli, cantavamo i Red Hot Chili Peppers. Ottima scelta. Voto 7 1/2

Emma e gIANMARIA cantano La nostra relazione di Vasco Rossi. Brava Emma che dai spazio al tuo concorrente. Duetto equilibrato, bello ed emozionante. Come non farlo con questa canzone. Voto 9

Bengala Fire cantano con Manuel Agnelli In Between Days dei The Cure. In questo clima anni ’90 loro sono la chiusura perfetta. Anche loro entrano in gara. Voto 8 1/2

