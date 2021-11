La storia di gIANMARIA: dalle prime canzoni a X Factor lottando contro gli attacchi di panico

gIANMARIA storia. Oggi approfondiamo la conoscenza su quello che è ad oggi è considerato l’artista rivelazione di questa edizione di X Factor.

Il vero nome del 19enne gIANMARIA è Gianmaria Volpato ed è uno Studente di Vicenza (come Madame e Sangiovanni) che lavora occasionalmente in pizzeria.

Discograficamente il ragazzo ha pubblicato i singoli Tutto o niente 2, prodotto da eimgei, e Mamma scusa (produzione di Bias) nel 2020, e, a luglio del 2021, Ascolta prodotto da Movimento.

Gianmaria storia: dagli attacchi di panico al palco di X Factor

Tutti i concorrenti del programma stanno tenendo un Vlog sul sito di Sky e gIANMARIA si è è raccontato con sincerità parlando anche di un problema che affligge tanti giovani oggi e che spesso viene sottovalutato, gli attacchi di panico.

Il ragazzi ha scelto come nome d’arte il suo nome all’anagrafe ma lo preferisce scritto con la prima lettera minuscola e il resto maiuscolo: gIANMARIA.

Negli anni precedenti aveva un altro progetto, GianXoxo ma crescendo ha preferito cambiare e, sopratutto, cancellare tutti i brani che ormai non lo rappresentavano più.

Ha iniziato a far musica a 13/14… gli è sempre piaciuto scrivere e un giorno ha visto dei Contest di Freestyle su YouTube e ha iniziato a scrivere sopra le basi. Poi a 14 anni ha registrato per ridere a casa di un amico e ha capito che era quello che voleva provare a fare, non per tutta la vita, ma almeno in quel momento in cui non aveva grandi obiettivi di altro tipo.

Dopo tre anni che faceva musica si è convinto che è la cosa giusta per lui e i suoi genitori gli hanno dato una grande spinta nel farla dicendogli però sempre di studiare in quanto non credevano molto nel mondo della musica.

Sin da ragazzo è rimasto affascinato dal modo in cui si esprimevano in musica i rapper, Salmo su tutti

Dichiara di avere una vita molto semplice ma si riconosce come punto forte la sensibilità. Nota e osserva sempre i dettagli nelle situazioni sociali e questo lo porta a scrivere molte canzoni. È molto introverso ed emotivo e quando è sotto pressione soffre di attacchi di panico, cosa che è successa anche nei soundcheck del programma. È convinto che X Factor potrebbe aiutarlo a superare questo problema e preparalo meglio al suo sogno, ovvero fare dei propri live.

Dopo l’audizione è arrivata la fama e le foto per strada, una cosa di cui gIANMARIA non si interessa. Preferisce ricevere dei messaggi in cui le persone gli dicono che la sua musica sta aiutandole.

Nelle sue canzoni la tristezza è una parte essenziale, legata a doppio filo con la sua empatia e la sua sensibilità. Per questo al di là del suo inedito, I Suicidi, è riuscito nella seconda puntata dei live a calarsi perfettamente in un brano di Vasco Rossi molto difficile, Jenny è pazza, canzone che racconta proprio della depressione del rocker, facendolo suo. Vasco ha apprezzato facendo i complimenti pubblici sui social a gIANMARIA.

Anche nel terzo live, con un brano totalmente diverso dei CCCP, Io sto bene, il giovane artista ha conquistato pubblico e giuria. In molti pensano che sia lui il vincitore annunciato del Talent show Sky. Quel che è certo è che abbiamo trovato, come già successo con Blanco, un giovanissimo artista che ha molto da raccontare e sa come farlo.