Uno Maggio Taranto Libero e Pensante: svelata la line-up tra musica e attivismo

Domani, giovedì 1° maggio, presso il Parco Archeologico delle Mura Greche di Taranto torna il consueto appuntamento con l’Uno Maggio Libero e Pensante che, oltre ai tre direttori artistici, anche quest’anno sarà condotto da Andrea Rivera, Martina Martorano e Serena Tarabini, ai quali si aggiungerà anche una new entry, il cantautore e polistrumentista N.A.I.P, che alleggerirà le tante ore di live e interventi politici.

“In un periodo storico come quello che stiamo attraversando, con l’avvento dei nuovi fascismi, con governi che finanziano guerre e genocidi, deportazioni e devastazioni ambientali, con la libera informazione sotto attacco, con associazioni e attivisti spiati e perseguitati e diritti umani ancora una volta negati, diventa sempre più necessario ritrovarsi, riconoscersi e contarsi, per rendersi conto che siamo in tanti a voler fare qualcosa per il nostro futuro.

Ecco perché una manifestazione come Uno Maggio Taranto è oggi più che mai di grande importanza: perché è libera e pensante; perché da più di un decennio porta avanti valori di lotta necessari e perché, partendo dalla situazione particolare di Taranto, si allarga a una visione universale che riunisce gli attivismi di tutto il mondo”.

Queste le parole di Antonio Diodato, Roy Paci e Michele Riondino, ancora una volta al fianco dei Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti dopo 12 anni dalla prima edizione, per portare avanti un progetto che è una vera e propria mobilitazione attiva per vivere con maggiore consapevolezza la festa dei lavoratori e delle lavoratrici.

UNO MAGGIO TARANTO: LE NOVITà e la line-up

Tra le novità di quest’anno spicca, senza alcun dubbio, l’idea di trasformare il concerto in un evento che ricordi gli storici raduni internazionali, con ospiti del calibro di Tommy Cash, che rappresenterà l’Estonia al prossimo Eurovision Song Contest, ma non solo…

La Line-Up vanta infatti anche la presenta di due dei deejay italiani più importanti della scena mondiale, ovvero Fideles e Riva Starr, che si aggiungono ai già annunciati Paolo Rossi, Giancane, Il Teatro degli Orrori, Pop X, Lamante, Motta e la sua band, Fido Guido & Rockin’Roots Band, Denaldo, La Nina, Mille, Ascanio Celestini, Acquachiara (vincitrice di Musica Contro Le Mafie, ndr), Roberto Angelini e Rodrigo D’Erasmo.

Anche per questa edizione la musica farà dunque da amplificatore alla voce degli attivisti, che interverranno dal palco per condividere e discutere dal vivo i temi politici intorno ai quali è nata la manifestazione.

