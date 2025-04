Eurovision 2025, intervista a Tommy Cash: “Espresso Macchiato”, le nonne di Ostuni e Tony Effe

Eurovision 2025, intervista a Tommy Cash: “Espresso Macchiato è una canzone piccante, potente e leggendaria”

Eclettico, provocatorio e dissacrante, Tommy Cash è pronto a conquistare il pubblico internazionale con il suo Espresso Macchiato (Epic / Sony Music), un brano (qui il testo e il significato) che possiamo definire a tutti gli effetti una vera e propria hit, che ha già conquistato il vertice della classifica Viral 50 italiana di Spotify e la Top 50 dell’Airplay radiofonico italiano.

Conosciuto come visual artist capace di creare e interpretare le tendenze globali in chiave originale e umoristica, Tommy Cash si è fatto conoscere in tutto il mondo per il suo immaginario stravagante e ironico, riassunto perfettamente in Espresso Macchiato, che arriva dopo le collaborazioni con Charli XCX, Diplo, Bones, Boys Noize, Quebonafide e A.G. Cook.

eurovision 2025, “espresso macchiato”: l’intervista a tommy cash

In attesa di vederlo sul palco dell’Eurovision 2025 – dove rappresenterà l’Estonia, sfidando il nostro Lucio Corsi e la sua Volevo Essere Un Duro – Tommy Cash ci ha preparato un buon Espresso Macchiato, raccontandoci com’è nato questo brano e cosa lo lega così tanto al nostro Bel Paese.

tommy cash: l’incontro con tony effe e… le nonne di ostuni

Durante l’intervista l’eclettico artista estone ci ha parlato anche del suo incontro con Tony Effe (virale il video che li ritrae insieme in studio, mentre Tommy è intento a canticchiare Damme ‘Na Mano) e del desiderio di portare con sé sul palco dell’Eurovision le nonne di Ostuni, che hanno spopolato sui social con la loro coreografia sulle note di Espresso Macchiato:

“Spero di riuscire a far sì che ciò avvenga. Abbiamo parlato con loro proprio ieri (martedì 8 marzo 2025, nda). Sono davvero carine! Se non riesco a portarle con me, spero almeno di riuscire ad andarle a trovare“.

A seguire la nostra video-intervista. Prendetevi del tempo per scoprire lo stravagante e ironico immaginario di Tommy Cash.