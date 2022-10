Tiziano Ferro svela i duetti del suo "Il mondo è nostro"... un'icona pop degli anni '90, un artista internazionale, un grande cantautore e...

Tiziano Ferro Il mondo è nostro tracklist e duetti.

Mentre il primo singolo estratto dal progetto, La vita splendida, scritto con Brunori Sas e Dimartino, ha chiuso la sua seconda settimana balzando al primo posto della classifica EarOne dei brani più trasmessi dalle radio italiane (vedi qui), a poco più di un mese dall’uscita Tiziano Ferro ha svelato sui social i titoli delle 13 canzoni contenuto nel suo nuovo album.

Il mondo è nostro arriverà l’11 novembre in tutti i negozi di dischi, fisici e digitali, per Virgin Record / Universal Music Italia e vedrà l’artista duettare con ben cinque ospiti. Tutti molto diversi tra loro.

Tiziano ferro il mondo è nostro tracklist e duetti

Il primo nome è quello di thasup nel brano R()t()nda, canzone che è già nota in quanto contenuta anche nel nuovo album del producer, c@ra++ere s?ec!@le. Si passa poi ad un cantautore rap tra quelli più amati dalla critica italiana, Caparezza, presente nel brano L’angelo degli altri e di se stesso.

Troviamo poi il nome di un’icona pop degli anni ’90, oggi attrice e conduttrice di successo. Un’artista che Tiziano non ha mai nascosto essere tra i suoi miti dell’adolescenza. Parliamo dell’attuale giudice di X Factor, Ambra Angiolini.

Ambra ad eccezione di alcuni comparsate in tv e numeri a teatro, negli ultimi vent’anni ha inciso solo due duetti: con Marco Masini nella versione di Ti vorrei del suo best of e della cover realizzata da Syria di Io te Francesca e Davide, brano di Ambra del 1998, a tematica LGBT.

Nuovo duetto quindi per Ambra che, nonostante le oltre 600.000 copie vendute (parlando soli di album e solo in Italia, è nota anche in Spagna) non incide un disco dal 1999. Il brano in questione, che potrebbe anche essere recitato, si intitola semplicemente Ambra/Tiziano.

Quarto duetto è quello con uno dei cantautori storici della musica italiana… il professore, Roberto Vecchioni, che compare nel brano I miti.

Quinto e ultimo duetto è quello su un brano in italiano e in inglese con la star internazionale Sting, artista che da anni vive in Italia. Il pezzo si intitola For her love, sempre amata.

Qui a seguire la tracklist completa dell’album e i link per il pre-order.