Tiziano Ferro: arriva il nuovo singolo “La vita splendida”

Tiziano Ferro ha annunciato l’uscita del nuovo singolo.

Il brano, intitolato La vita splendida, sarà disponibile a partire dal 9 settembre e anticipa l’uscita del nuovo album già prevista per l’11 novembre 2022. Il titolo sarà Il Mondo è Nostro e sarà fuori per Virgin Records/Universal Music Italia. LEGGI QUI

Il mondo è nostro arriverà quindi a distanza di 3 anni dall’ultimo lavoro in studio, Accetto Miracoli.

TIZIANO FERRO – LA VITA SPLENDIDA – COPERTINA

Per la prossima estate è già stato fissato il tour negli stadi, quello inizialmente previsto nel 2020 per festeggiare i 40 anni di età del cantautore e poi rinviato prima per la pandemia e poi per altri impegni lavorativi di Tiziano Ferro.

Queste le date:

TIZIANO FERRO – TOUR STADI

7 giugno 2023 Lignano Sabbiadoro Stadio G. Teghil

11 giugno 2023 Torino Stadio Olimpico

15 giugno 2023 Milano Stadio San Siro (biglietti validi: 5 giugno 2020 / 15 giugno 2021)

17 giugno 2023 Milano Stadio San Siro (biglietti validi: 6 giugno 2020 / 18 giugno 2021)

18 giugno 2023 Milano Stadio San Siro (biglietti validi: 8 giugno 2020 / 19 giugno 2021)

21 giugno 2023 Firenze Stadio Franchi

24 giugno 2023 Roma Stadio Olimpico (biglietti validi: 15 luglio 2020 / 9 luglio 2021)

25 giugno 2023 Roma Stadio Olimpico (biglietti validi: 16 luglio 2020 / 10 luglio 2021)

28 giugno 2023 Napoli Stadio Diego Armando Maradona

1° luglio 2023 Bari Stadio San Nicola

4 luglio 2023 Messina Stadio San Filippo (biglietti validi: 27 giugno 2020 / 3 luglio 2021)

8 luglio 2023 Ancona Stadio Del Conero

11 luglio 2023 Modena Stadio Braglia

14 luglio 2023 Padova Stadio Euganeo

