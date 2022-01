Nel primo giorno del 2022 Tiziano Ferro annuncia la data di uscita de “Il mondo è nostro”, il suo nuovo album

Tiziano Ferro nuovo album in uscita nel 2022… il titolo? Il mondo è nostro.

Ormai per il cantautore di Latina è quasi diventata una consuetudine quella di annunciare con circa un anno di anticipa l’uscita dei suoi album. Lo ha fatto già nel 2018 con Accetto miracoli, l’ultimo album di inediti pubblicato nel 2019, e lo fa ora con il suo nono disco, l’ottavo di inediti nella sua discografia.

Tiziano Ferro nuovo album: il mondo è nostro

Quello di Tiziano è praticamente il primo annuncio discografico del 2022 e arriva a poche ore dall’inizio del nuovo anno attraverso le pagine social dell’artista.

Fresco dei festeggiamenti per i 20 anni di una carriera ricca di successi e partita nel 2001, Ferro ha svelato il titolo del nuovo album, Il mondo è nostro, e la data di uscita. Il nuovo progetto discografico uscirà in una data particolare: l’11 -11 – 2022, ovvero l’11 novembre del 2022. Ovviamente per Virgin Records/Universal Music Italia.

Il mondo è nostro arriverà quindi a distanza di 3 anni dall’ultimo lavoro in studio, Accetto Miracoli. Il ritorno live invece è già fissato da tempo… negli stadi italiani nel 2023. Un tour precedentemente previsto per il 2020 e poi spostato nel 2021 e infine cancellato a causa della pandemia.

Ovviamente i biglietti acquistati per l’edizione 2020-2021 saranno validi anche per l’edizione 2023.

Tour stadi 2023

Di seguito il nuovo calendario del tour organizzati da Live Nation:

7 giugno 2023 Lignano Sabbiadoro Stadio G. Teghil

11 giugno 2023 Torino Stadio Olimpico

15 giugno 2023 Milano Stadio San Siro (biglietti validi: 5 giugno 2020 / 15 giugno 2021)

17 giugno 2023 Milano Stadio San Siro (biglietti validi: 6 giugno 2020 / 18 giugno 2021)

18 giugno 2023 Milano Stadio San Siro (biglietti validi: 8 giugno 2020 / 19 giugno 2021)

21 giugno 2023 Firenze Stadio Franchi

24 giugno 2023 Roma Stadio Olimpico (biglietti validi: 15 luglio 2020 / 9 luglio 2021)

25 giugno 2023 Roma Stadio Olimpico (biglietti validi: 16 luglio 2020 / 10 luglio 2021)

28 giugno 2023 Napoli Stadio Diego Armando Maradona

1° luglio 2023 Bari Stadio San Nicola

4 luglio 2023 Messina Stadio San Filippo (biglietti validi: 27 giugno 2020 / 3 luglio 2021)

8 luglio 2023 Ancona Stadio Del Conero

11 luglio 2023 Modena Stadio Braglia

14 luglio 2023 Padova Stadio Euganeo







