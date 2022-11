Tiziano Ferro: testo e significato de “I miti”, undicesima traccia dell’album “Il mondo è nostro” in duetto con Roberto Vecchioni

Tiziano Ferro I Miti testo e significato del brano, undicesima traccia contenuta nell’album Il mondo è nostro.

Dopo aver collaborato con artisti come Ivano Fossati e Franco Battiato, Ferro canta con un altro grande cantautore italiano… Roberto Vecchioni che di questo brano è solo interprete per un cameo d’eccezione.

Ecco come ne parla Tiziano:

“I Miti è una canzone swing nata con l’unico intento di divertirmi.

Parla dei miti personali di ognuno di noi, il tutto in modo molto ironico (I miti è meglio non conoscerli, specialmente quando sei triste sembrava che ti somigliassero).

La scelta di inserire un piccolo cameo di Roberto Vecchioni nel brano con me non è casuale. Lui è da sempre un mito per me, uno dei motivi per cui scrivo canzoni, uno dei ‘colpevoli’ ispiratori a vita. Sapevo che un uomo così profondo e tenero non si sarebbe tirato indietro di fronte al sarcasmo di questo brano.

Testo e andamento sono goliardici e un vero mito non si ferma di fronte a questo anzi più lo fai più sei un mito. Perché Roberto mito lo è di certo. Ho cercato di scherzare sull’umanità di questi miti, sul palco sono giganti irraggiungibili ma poi allo specchio solo esseri umani pieni di fragilità.

L’arrangiamento poi è un tributo a un’altra delle mie passioni: lo swing. Ho registrato tutto in presa diretta con una big band alle mie spalle. Davvero eccitante per chi, come me, è cresciuto con maestri di ‘voce’ come Sinatra e Dean Martin”.