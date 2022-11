Tiziano Ferro: testo e significato di “For her love – Sempre amata” in duetto con Sting

Tiziano Ferro For her love – Sempre amata testo e significato del brano che chiude l’album Il mondo è nostro.

In questo brano il cantautore duetta con Sting in una versione in italiano e inglese del brano contenuto nell’ultimo disco dell’ex leader dei Police.

Tiziano Ferro for her love – sempre amata significato del brano

Ecco come ne parla Tiziano:

“Questo brano è stata una sorpresa dell’ultimo minuto. Sting adora l’Italia, infatti nel periodo in cui è nata questa idea si trovava nella sua casa in Toscana. Per me, è stato shockante sapere che lui mi conoscesse dal punto di vista artistico. Ha subito accettato l’invito a una collaborazione: gli avevo proposto una mia canzone ma lui ci teneva che fosse un suo brano, pur sapendo che sarebbe andato nel mio disco. L’ho trovato un gesto di grande generosità. Perché, innanzitutto, denota la volontà di aprire una conversazione e non di fare qualcosa di meccanico fine a se stesso. E, poi, mi ha messo di fronte a una sfida cioè scrivere delle liriche su un brano di un grande artista come lui. Per me è stato facile perché mancava poco al mastering del disco e, quindi, in maniera quasi catartica ho scritto delle parole che raccontano una storia che in quel momento e, ancora oggi, mi è molto vicina. Mi piace molto l’immagine di un uomo che si spezza le ossa per la donna della sua vita, l’amore della sua vita. È un lato dell’amore non raccontiamo

spesso, si parla sempre di amore in maniera così aulica che ci si dimentica del fatto che l’amore è fatto di sudore e anche ossa rotte in senso metaforico e reale. L’amore stanca, richiede sforzi, abnegazione“.

Tiziano ferro for her love – sempre amata testo e audio

(di Sting, Martin Kierszenbaum / Sting, Tiziano Ferro

Publishing: Songs of Universal, Inc. (BMI), Martin Cherrytree Music (BMI) administered by Songs of Universal, Sugarmusic Spa, Pandar Italia Srl)

What would a man not do?

What would a man not say?

What would a man not agree to?

What would he not betray?

Corri coraggio corri

Malato cuore mio

Ma perché poi non ritorni

Questo dolore ardito (For her love)

He’s got no money but his head’s up in the stars (For her love)

He’ll spray her name across a streetcar (For her love)

If he can’t read between the lines up there on Mars (For her love)

He’ll find some meaning in a street light

Per ciò che non consento

Per quello che sfidai

Anche se non mi difendo

Un abbraccio mai una bugia (For her love)

Lavorerà fino a spezzarsi anche le ossa (For her love)

Perchè lei possa riposare (For her love)

Con pochi soldi comprerà la loro casa (For her love)

Perché si senta sempre amata

By the stretch of my fingers (For her love)

E le mani la forza (For her love)

By the blood that flows in my veins (For her love)

Nell’eterno battere del cuore (For her love)

By the sun up in Heaven, by the moon and the stars (For her love)

By the circling planets and the lines on the surface, the surface of Mars

What would a man not do?

What would a man not say? For her love?

Foto di Walid Azami