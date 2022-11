Tiziano Ferro: testo e significato de “L’angelo degli altri e di se stesso”, brano in duetto con Caparezza

Tiziano Ferro L’angelo degli altri e di se stesso testo e significato del brano, in duetto con Caparezza, nona traccia contenuta nell’album Il mondo è nostro.

Con questa canzone, scritta a quattro mani, Ferro realizza il sogno di duettare con l’artista di Molfetta.

Tiziano Ferro l’angelo degli altri e di se stesso significato del brano

Ecco come ne parla Tiziano:

“Ho sempre sognato di collaborare con Caparezza. Era uno dei sogni nel cassetto. Il pezzo è estremamente funk, con un beat R’n’b, hip hop, con dei fiati. È un brano divertente. La canzone si compone di due parti una scritta e cantata da me, l’altra scritta e cantata da Michele. È una canzone ironica, nata sempre nel periodo della pandemia in cui ciascuno di noi ha usato il filtro del momento per capire davvero chi ci sta accanto. Per questo è un pezzo un po’ paradossale. Attraverso l’ironia si pone l’accento sulla capacità di essere indipendenti e non dipendere dagli altri. Fare le cose per se stessi e non per gli altri.”

Tiziano Ferro l’angelo degli altri e di se stesso testo e audio

(di Tiziano Ferro, Caparezza

Publishing: Sugarmusic Spa, Pandar Italia Srl, Sunny Cola Srl)

Ti racconto una storia di provincia

Che meno l’ascolti più lei ricomincia

Ti racconto una storia stasera

Che meno ci credi più diventa vera

E nella testa volevo solo silenzio

Correvo verso la gioia ma arrivai terzo

Volevo la felicità come in un sogno

Ma è quasi un anno che non dormo un secondo

E penso solo all’incidente

Gli amici fan finta di niente

E testimoni più di uno… ma che …son morto non lo

grida nessuno

Basta osservare tra le cose Per scoprirne un po’

distratta la bellezza

Solo catturandone l’istinto Ti abbandoni finalmente

alla certezza

Perché le risposte son nascoste Abbandonate in un

ricordo e il suo riflesso

Forse cerchi un angelo però Ognuno è l’angelo

degli altri e di se stesso

Vivo da lapidato Ma una pietra al giorno

Aspetto quella mortale ma non mi scompongo

Leggo lettere, coniugate al presente

Voce del verbo “Non posso, rimango assente”

Libero…Sempre

Soddisfatto…per niente

Naufrago…ancora

Scontato… arriverà l’ora

Basta osservare tra le cose Per scoprirne un po’

distratta la bellezza

Solo catturandone l’istinto Ti abbandoni finalmente

alla certezza

Perché le risposte son nascoste Abbandonate in un

ricordo e il suo riflesso Forse cerchi un angelo però

Ognuno è l’angelo degli altri e di se stesso

Sono l’angelo di me stesso Per questo non credo in

me Libero dall’eccesso Ma schiavo di rime e lessico

Prego, guardando nelle pozzanghere Il mio riflesso

Mentre una Lambo schizza di fango I miei jeans e

l’eskimo Non ho più problemi degli altri Solo più

tempo per pensarci Come i benestanti Dici: “Nel web è tutto al top, quindi è bene starci”

La vita detta anche gli stop La vita è rimasta ai telegrammi

Non ostento il mio dolore come un gonfalone

Anche se mi farei un favore perché gonfia

l’audience

“Ieri, Oggi e Domani”, stessa trama,

Sophia Loren Devo darmi una svegliata, il tempo

soffia l’ore Parto, ex novo, cuore d’oro, ex voto

Colmo il vuoto, esplodo So che un giorno sarò solo

un ex “noto”

Esco, volo sotto le strobo poi ti prendo nel sogno,

metto mani al collo e scuoto

finché non gridi sotto il lenzuolo:

“Mo basta!” …osservare tra le cose per scoprirne

un po’ distratta la bellezza

Solo catturandone l’istinto ti abbandoni finalmente

alla certezza

Perché le risposte son nascoste abbandonate in un

ricordo e il suo riflesso

Forse cerchi un angelo però ognuno è l’angelo degli

altri e di se stesso

