Tiziano Ferro: testo e significato de “Il Paradiso dei bugiardi” prima traccia dell’album “Il mondo è nostro”

Tiziano Ferro Il Paradiso dei bugiardi testo e significato del brano, prima traccia contenuta nell’album Il mondo è nostro.

Il disco di apre con questo brano interamente scritto dal cantautore di Latina. Nel brano è ospite anche il marito di Tiziano, Victor, che a un certo punto irrompe dichiarando: “And that, Ladies and gentlemen, is a mic drop”.

Tiziano Ferro il paradiso dei bugiardi significato del brano

Ecco come ne parla Tiziano:

“Questo è un brano ‘agguerrito’ che viaggia su due binari paralleli. Da una parte c’è uno sfogo contro gli haters, ci sono anni e anni di offese ‘incassate’.

Dall’altra parte c’è la ricerca di una nuova consapevolezza e la risposta al peggior hater possibile: me stesso. Non ho mai aizzato o assecondato polemiche, neanche quando le offese ricevute erano gratuite, infamanti e spesso anche false. Sono stato ferito tante volte e spesso non mi sono sentito in pace di fronte a determinati sentimenti negativi – pur essendo consapevole che sia umano provarne. Ho quindi deciso di far confluire tutta quella tempesta di sentimenti contrastanti in qualcosa di utile, liberatorio e forse anche catartico. Una canzone, per trasformare la sofferenza scaturita da quegli attacchi in qualcosa di positivo. Non ci sono destinatari precisi, ho fatto pace con il passato. Questo brano è di tutti e per nessuno, è per chiunque senta il bisogno di reagire all’odio di cui si sente oggetto e spero inoltre che possa far riflettere chi invece compie queste orribili azioni.“

Tiziano ferro il paradiso dei bugiardi testo e audio

(di Tiziano Ferro

Publishing: Sugarmusic Spa, Pandar Italia Srl)

Io non sono nessuno

Lo so già dal principio

Con la pace sul volto

E nel cuore il suicidio

Quanto brucio di rabbia

Non lo so raccontare

Quindi sorrido in camera

Sullo sfondo il mare

Scrivo una lettera sopra il cuscino

Dimenticandomi sogno un bambino

Era sbagliata la mia sensazione che fossero tutte

belle persone

Con presunzione mi trovo a pensarci

Che l’hanno vinta soltanto i bastardi

Che Tu fossi più di un pagliaccio vigliacco

…ma questo è quanto

E se passa… sarò qui

E se resta…sarò qui

Non ritorna…Dico NO

Si nasconde… dico NO

Tanto passa… E Io sarò qui

resterò qui Tu non sarai qui

Tra uno due massimo tre anni

(enjoy)

il PARADISO DEI BUGIARDI

Mi amarono a ragione o torto

Come un vincente gladiatore

Per poi gettare in mare il corpo

Perché morire è il mio talento migliore

Non mi trovo pregi neanche a cercarli

Tu sei “Nessuno”, Ulisse sai accecarli

L’ipocrisia è la tua arte, la ammiro

Starei a disquisirne per ore… ma ho tre sere a San

Siro

E

se passa… sarò qui

E se resta… sarò qui

Non ritorna… Dico NO

Si nasconde… dico NO

Tanto passa… E Io sarò qui

resterò qui Tu non sarai qui

Tra uno due massimo tre anni

(enjoy) TRA i BUGIARDI

Spaccheremo tutto con la voce in mille pezzi,

mentre il mondo intero canta una canzone nostra

E sono tuo Roma, questo amore mi fa padre

Come una madre che guarda suo figlio trionfare

E ti strapperò un sorriso… mentre stai ferma e

piangi

E ti sentirai amata… dopo le spinte e i calci

Figlio, amico, angelo, fratello mentre tremo

Fanculo e chi ci odia non sorrido ma non temo

Pensa alla prima volta che hai detto “ti amo”

La prima volta che passato un anno ci abbracciamo

La prima volta che davanti allo specchio non ci

odiamo

Nati già perdenti ora guarda mentre vinciamo

E per voi

io…sarò qui

Se vorrai io… sarò qui

Ti aiuto io a… dire NO

è tardi…

TRA I BUGIARDI

E se passa…sarò qui

E se resta… sarò qui

Non ritorna… Dico NO

Si nasconde… dico NO

Tanto passa… E Io sarò qui resterò qui

Tu non sarai qui

Tra uno due massimo tre anni

(enjoy) il PARADISO DEI BUGIARDI

.I’m back …I’m back …sono tornato…

…I’m back …sono tornato…

E dimmi che farai?

Tu non ne scrivi di canzoni perchè non t’innamori

E se la scrivi come minimo è con altri cinque autori

E allora scrivila un po’ tu una canzone d’amore

Ma tra le parentesi voglio vedere solo il tuo nome

…d’autore

…e allora dimmi

Dimmi dimmi

Dimmi dimmi

dimmi che farai?

Dimmi Dimmi

Dimmi dimmi

Dimmi dimmi che farai?

Ora che… sono tornato

“I’m back” …sono tornato

“I’m back”

…sono tornato

“I’m back” …I’m back bitches!!!

Foto di Walid Azami