Tiziano Ferro: testo e significato di “A parlare da zero” ottava traccia dell’album “Il mondo è nostro”

Tiziano Ferro A parlare da zero testo e significato del brano, ottava traccia contenuta nell’album Il mondo è nostro.

Il pezzo è stato scritto in toto dal cantautore di latina. Nel pezzo è possibile sentire anche il suono della voce del piccolo Andreas, figlio di Tiziano.

Ecco come ne parla Tiziano:

“Non volevo abbandonarmi al cliché del cantante che diventa papà e scrive una marea di canzoni per i propri figli e invece eccomi qui. Ognuno di loro ha una canzone. E questa è per Andres, il mio piccolo.

Chitarra e voce e a differenza del brano scritto per Margherita, nato spontaneamente, questa canzone l’ho pensata, voluta. Non potevo fare cose impari. L’arrivo di Andres mi ha portato a pensare a me da piccolo ed è da lì che nasce la canzone, da una foto di me di fronte al mare della mia infanzia. Quando è arrivato mio figlio sono stato assalito dalle insicurezze; mi sono chiesto tante volte se fossi in grado di insegnare lui davvero qualcosa. Come si fa il padre di un bambino? Cioè come ha fatto mio papà con me?

Con mia figlia forse il timore era minore, perché ho sempre creduto alla fiaba della bimba e il papà contemplato come un cavaliere sul suo cavallo bianco, pronto a fare qualsiasi cosa per le loro principesse. Durante il brano si sente la voce del mio piccolo. Quella registrazione risale alla prima volta che l’ho tenuto in braccio.“