Tiziano Ferro: testo e significato de “Il mondo è nostro” title track del nuovo disco

Tiziano Ferro Il Mondo è nostro testo e significato del brano che da il titolo all’album Il mondo è nostro.

Anche il secondo brano di questo nuovo lavoro del cantautore di Latina è stata completamente scritta da Ferro.

Tiziano Ferro il mondo è nostro significato del brano

Ecco come ne parla lui stesso:

“Questa canzone nasce nel periodo della pandemia, un periodo complicato che ha rimesso in discussione il mio ruolo di artista. Durante quei mesi ho sentito l’obbligo morale di fare qualcosa. Vedevo i medici che stavano salvando vite umane ed ero convinto che anche io, in quanto artista, avrei dovuto fare la mia parte.

Se il mondo sta crollando, l’artista deve incitare, ispirare. Questo è il suo ruolo. Il mio.

L’arte è stata fondamentale in quel momento. Le persone avevano la televisione, la musica, l’arte appunto, a cui aggrapparsi per concedersi un momento di svago da tutto quello che stava accadendo attorno a noi. Durante quei mesi mi sono reso conto anche che non esisteva più la solitudine del singolo individuo: eravamo tutti soli. Ero lontano dai miei genitori, dal mio Paese, ero dall’altro lato del mondo ma in quel momento sarei potuto essere a Tokyo, a Milano o a Los Angeles e non sarebbe cambiato nulla. Mio fratello era a due metri dai miei genitori e comunque non poteva vederli.

Il Mondo È Nostro fotografa i miei ultimi anni e tutto ciò che mi ha reso – nel bene e nel male – l’uomo che sono. Questa canzone è il sunto di ciò che questo disco contiene e meritava un tributo – ecco il perché ho voluto incorniciarlo facendolo diventare il titolo dell’intero album.

Troppo frequentemente ci perdiamo davanti alla preoccupazione in merito a ciò che non abbiamo.

Mi piace l’idea che il disco sia nato da questo concetto: prendersi il diritto di celebrare il proprio mondo, di farlo senza aver paura di poter sbagliare, perché non esistono errori. Ed essere grati per la miriade di doni che abbiamo ricevuto – e continuiamo a ricevere – dalla vita“.

Tiziano Ferro il mondo è nostro testo e audio

Tiziano Ferro

Publishing: Sugarmusic Spa, Pandar Italia Srl

Siamo tornati qui

Con l’ultimo treno perso

E non è colpa tua

Era solo amore, almeno penso

Tornerà, tornerà forse tornerà

Come il bacio di una madre ogni giorno

Come l’ultimo più bel ricordo

Il mondo è nostro

È passato anche dicembre

Ho amato così tanto

Che il dolore sembra niente

Il dolore tuo

Il dolore che passammo

Nel 2020 o forse un altro anno

Il mondo

Il mondo

Il mondo

Il mondo è nostro

L’odore tuo

L’odore di quell’anno

Amico mio

Gli abbracci torneranno

Siamo ancora qui

Siamo ancora in bilico…

Ma se non puoi dare il massimo

Almeno prova a dare il minimo

Tornerà, tornerà, tornerà

Siamo figli di quest’anno che vieta

Mentre la città riprende vita

Il mondo è nostro

È passato anche dicembre

Ho amato così tanto

Che il dolore sembra niente

Il dolore tuo

Il dolore che passammo

Nel 2020 o forse un altro anno

Il mondo

Il mondo

Il mondo

Il mondo è nostro

L’odore tuo

L’odore di quell’anno

Amico mio Gli abbracci torneranno

E sopravviveremo a un anno in meno

E sopravviveremo a chi eravamo

Al tempo che passò poco veloce

Ai piani di un destino atroce

Il mondo è nostro

È passato anche dicembre

Ho amato così tanto

Che il dolore sembra niente

Il dolore tuo

Il dolore che passammo

Nel 2020 o forse un altro anno

Il mondo

Il mondo

Il mondo

Il mondo è nostro

L’odore tuo

L’odore di quell’anno

Amico mio

Gli abbracci torneranno

