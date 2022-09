Classifica Radio EarOne settimana 39: Tiziano Ferro in testa, Pinguini Tattici Nucleari new entry in Top 10

Classifica radio EarOne settimana 39 del 2022… i brani più trasmessi dalle radio italiane.

Nel nuovo appuntamento con la classifica radio le canzoni italiane si riprendono 2 delle prime 3 posizioni, anche se in Top 10 continua a prevalere la musica internazionale (ancora di più se andiamo a guardare la Top 20, dove ci sono solo 8 italiani, uno in meno della scorsa settimana).

La New Entry più alta è Ricordi dei Pinguini Tattici Nucelari, mentre il brano italiano della top 20 che guadagna più posizioni è La Vita Splendida (+3) di Tiziano Ferro.

Gli unici brani estivi che resistono sono Tribale di Elodie e Hula-Hoop di Carl Brave e Noemi.

Andiamo subito a scoprire la Top 20 nel dettaglio.

CLASSIFICA RADIO EARONE SETTIMANA 39 – TOP 20

1. La Vita Splendida – Tiziano Ferro (+3)

2. 2 Be Loved (Am I Ready) – Lizzo (-1)

3. Palla Al Centro – Elisa, Jovanotti (=)

4. Humankind – Coldplay (+8)

5. Late Night Talking – Harry Styles (-3)

6. Bad Decisions – Benny Blanco, Bts, Snoop Dogg (-1)

7. Ricordi – Pinguini Tattici Nucleari (New)

8. Tutti I Miei Ricordi – Marco Mengoni (-2)

9. Bellissima – Annalisa (-2)

10. I Ain’T Worried – Onerepublic (-1)

11. Hold Me Closer – Elton John & Britney Spears (-3)

12. We Own The Night – Sophie And The Giants (-2)

13. I’M Good (Blue) – David Guetta & Bebe Rexha (+10)

14. Break My Soul – Beyoncé (-3)

15. Stelle – Fabri Fibra, Maurizio Carucci (=)

16. Tribale – Elodie (+1)

17. Don’T You Worry (Feat. Shakira & David Guetta) – Black Eyed Peas (-4)

18. Hula-Hoop – Carl Brave E Noemi (-4)

19. I Like You (A Happier Song) (Feat. Doja Cat) – Post Malone (-3)

20. Stay With Me – Calvin Harris, Justin Timberlake, Halsey & Pharrell Williams (-2)

