Pinguini Tattici Nucleari: la speranza e la sofferenza dell’amore per il nuovo singolo Ricordi

Ricordi. Pinguini Tattici Nucleari.

Arriverà il 23 settembre Ricordi, il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari (clicca qui per il pre-save).

I Pinguini Tattici Nucleari, artisti che meglio hanno rappresentato il mese di agosto per i lettori di All Music Italia (LEGGI QUI), dopo due anni ai vertici delle classifiche airplay e FIMI/Gfk e i successi del singolo estivo Giovani Wannabe e del tour, tornano in radio e su tutte le piattaforme musicali con Ricordi, fuori per Columbia Records/Sony Music Italy.

PINGUINI TATTICI NUCLARI – RICORDI – SIGNIFICATO

Ricordi è una storia d’amore e di speranza, di un passato che si perde a ogni sorgere del sole, di un amore che non cede al buio e si rinnova ogni giorno nei piccoli gesti, nel desiderio di un futuro luminoso e privo di zone d’ombra.

Riccardo Zanotti, leader della band, spiega così il nuovo brano:

Ricordi è una canzone a più strati. A un primo ascolto può sembrare una semplice canzone d’amore, ma in realtà è una storia di speranza e sofferenza. Talvolta i ricordi sono l’unica cosa a cui ci si può aggrappare per vivere una parvenza di normalità, anche in un rapporto di coppia. Una storia d’amore è per definizione storia condivisa, storia d’insieme, e i ricordi sono i mattoni con cui questa si costruisce. È solo nella memoria di momenti belli che il peso di un futuro incerto può trovare sostegno e sollievo. Nella canzone una coppia si trova a ripercorrere i propri istanti migliori, insieme ai più difficili e ai più divertenti. Versano in una situazione di grande sconforto: a causa di una malattia neuro degenerativa lei sta progressivamente perdendo pezzi di sé. Qualche ricordo è frammentato, qualcuno è sbiadito, ma tutti tornano in qualche modo vivi nel momento in cui lui glieli rievoca con piccoli, semplici e dolci gesti quotidiani.

I Pinguini Tattici Nucleari sono attualmente la band più ascoltata in Italia con oltre un miliardo di streaming. Recentemente hanno ripercorso la propria storia con il brano Dentist Croazia (qui), omaggio dedicato a ogni membro della band e agli oltre 250mila fan del tour estivo da poco concluso.

