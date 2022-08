I Pinguini Tattici Nucleari omaggiano la gavetta delle band con “Dentista Croazia”. Testo, audio e significato del brano

Pinguini Tattici Nucleari Dentista Croazia testo e significato del nuovo brano inedito della band che non verrà lanciato nelle radio ma sarà disponibile solo in streaming sulle principali piattaforme digitali.

Riccardo Zanotti e soci ne avevano parlato qualche giorno fa in un’intervista rilascia a Tv Sorrisi & Canzoni: “Abbiamo deciso di rendere omaggio alla nostra storia con una nuova canzone dedicata alla nostra gavetta. Si intitola ‘Dentista Croazia’ dal nome del furgoncino che usavamo per le trasferte… non vogliamo mai scordarci da dove veniamo.”

Il brano è fuori dal 19 agosto 2022 mentre continua il successo del singolo Giovani Wannabe. Questo l’annuncio della band:

“Da oggi a mezzanotte potrete ascoltare Dentista Croazia, un pezzo che racconta la nostra storia, soprattutto gli inizi. Per molti il titolo non avrà significato, ma per i 250mila che sono venuti a sentirci live quest’estate sì. Ne abbiamo parlato sul palco: è il nome del nostro primissimo furgone, che affittavamo per girare l’Italia a suonare dieci anni fa. È l’omaggio ad un furgone scassato che avrebbe dovuto portare gli anziani a fare operazioni dentali a basso costo in Croazia e da un giorno all’altro si ritrovò a portare in giro noi. Non lo si può definire singolo: è un gruppo. Non la sentirete in radio, non scalerà nulla e non è fatta per “performare”. È un pezzo di vita racchiuso in una canzone, con cui vi vogliamo ringraziare per tutto. Quanto è bello essere una band“.

Band che anche il titolo che Zanotti vorrebbe dare, se i suoi compagni lo accetteranno, al prossimo disco: “Vorrei che l’album avesse all’interno del titolo l’idea di insieme…” ha dichiarato al settimanale.

Pinguini tattici nucleari dentista croazia significato del brano

Il brano, scritto da Riccardo Zanotti ed Enrico Brun, racconta proprio gli esordi di una band e la gavetta affrontata. I lunghi viaggi in auto per un live, i soldi del cachet spesi tutti per mangiare in auto strada mentre si girava con un furgoncino che era motivo di scherno, risate che li hanno aiutati a perseverare, a cercare la propria strada.

Una strada che la band ha sicuramente trovato viste le 250.000 presenze dell’ultimo tour.

Pinguini Tattici Nucleari Dentista croazia testo e audio

Cosa diremo ai figli che non avremo mai

di quelle notti insonni

nere pece come mani di benzinai

in cui ci sentivamo i Rolling Stones

schiacciati in un Ducato

con le chitarre in mano

in autogrill a ripassare bene il set

e spendere in Camogli cento euro di cachet

Si respirava un’aria strana dentro i motel

come un eterno arrivo

le macchie di sogni sui letti van via con lo Chante claire

nessuna luce a San Siro e noi

figli di un Dio che è agnostico ma crede nell’oroscopo

e quando muori non dice dove vai

ti chiede solamente come è andato il live

Non metto più magliette di gruppi rock

ho fatto strada sì ma con l’autostop

a 27 puoi morire oppure diventare un po’ più pop

e tutte le band si rompono

si scelgono e poi si sciolgono

ma noi siam fermi a quella notte di un Agosto magico

Roma-Milano in quattro ore

ci vuole tanto tanto cuore

Sulla portiera c’era scritto “Dentista Croazia”

era una figuraccia ma costava poco

in settimana portava gli anziani a Zagabria

per dei denti perfetti ed un sorriso low cost

ci ridevano dietro le spalle

ed è così che sono diventate larghe

aspettando qualche cosa che non arrivava mai

impossibile come on five

Non metto più magliette di gruppi rock

ho fatto strada sì ma con l’autostop

a 27 puoi morire oppure diventare un po’ più pop

e tutte le band si rompono

si scelgono e poi si sciolgono

ma noi siam fermi a quella notte di un agosto magico

Roma-Milano in quattro ore

ci vuole tanto tanto cuore

E c’è un destino che si chiama destinazione

ma non ci arrivi mai

se provi andar di corsa

non so a che stadio siamo dell’evoluzione,

però forse in questa stessa frase trovo la risposta

ed ora Dentista Croazia, che fine avrai fatto?

“Luci a San Siro” adesso te la canta qualcun altro

ci hai insegnato che si vive solo di momenti

e che qualsiasi cosa passa se stringiamo i denti

non metto più magliette di gruppi rock

ho fatto strada sì, ma con l’autostop

a ventisette puoi morire

oppure diventare un po’ più pop

E tutte le band si rompono

si scelgono e poi si sciolgono

ma noi siam fermi a quella notte

di un agosto magico

Roma Milano in quattro ore

ci vuole tanto, tanto, cuore