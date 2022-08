I Pinguini Tattici Nucleari chiudono il tour da oltre 250.000 presenza. E adesso? Nuovo album e, magari il Festival di Sanremo

Pinguini Tattici Nucleari nuovo album in arrivo dopo l’incredibile successo del tour Dove eravamo rimasti, due mesi di live tutti sold out che si sono conclusi il 15 agosto scorso.

Mentre il loro nuovo singolo, Giovani Wannabe, un brano non pensato per essere una hit estiva, è diventata una delle maggiori hit dell’estate grazie al sostegno del pubblico e delle radio, si è concluso il tour a lungo rimandato a causa della pandemia.

28 show prodotti da BPM Concerti e Trident Music tra palazzetti, festival e arene estive con oltre 250mila presenze complessive e un impressionante numero di sold out in tutta Italia. Numeri che premiano e consacrano definitivamente i Pinguini Tattici Nucleari come una delle band di maggior successo in Italia.

Una band che porta in alto la bandiera del pop e che, dal 2020, ha due dischi stabili nelle classifiche di vendita: Fuori dall’Hype e Ahia!, album che tutt’ora stazionano nella Top 20 della classifica FIMI mentre i singoli estratti continuano a macinare ascolti. Questa settimana, per esempio, è arrivato il quarto disco di platino per Scrivile scemo.

E adesso?

Pinguini Tattici Nucleari nuovo album e… ritorno a Sanremo?

La band capitanata da Riccardo Zanotti ha continuato a scrivere in questi mesi, anche durante il tour, e ora è quasi completo il nuovo album della band, settimo progetto discografico di questo gruppo che ha fatto il suo esordio nel 2012 con un album autoprodotto (della formazione originale rimangono solo Riccardo Zanotti e Lorenzo Pasini) e che nel corso degli anni ha saputo costruirsi un seguito live sempre più grande.

Il disco uscirà tra qualche mese e non è escluso il ritorno al Festival di Sanremo. Del resto Amadeus li vorrebbe rivedere su quel palco a tre anni di distanza dal quel debutto, con Ringo Starr, da lui fortemente voluto.

E i Pinguini Tattici Nucleari? La band ha sempre ammesso di provare un grande senso di riconoscenza nei confronti di Ama che ha creduto in loro e che, con il Festival di Sanremo, li ha sdoganati al grande pubblico permettendogli di diventare una band multiplatino di grandissimo successo.

Ci sarà la canzone giusta per il ritorno all’Ariston? Non ci resta che aspettare!

Foto di Adriana Tedeschi