Tiziano Ferro: testo e significato di “Mi rimani tu”, settima traccia dell’album “Il mondo è nostro”

Tiziano Ferro Mi rimani tu testo e significato del brano, settima traccia contenuta nell’album Il mondo è nostro.

Il brano è scritto da Tiziano insieme a Emanuele Dabbono, cantautore sotto contratto con lui (tra i brani scritti Incanto e Il Conforto) di cui Ferro ha anche prodotto l’ultimo album.

Tiziano Ferro mi rimani tu significato del brano

Ecco come ne parla Tiziano:

“Questa canzone è dedicata alla mia bambina. ‘Mi rimani tu’ è venuta fuori in una maniera totalmente incontrollabile e incontrollata. Ho scritto la melodia con Emanuele Dabbono, anche lui è papà e mi è sembrato naturale chiedergli una mano. Leggendo il testo, senza sapere che è dedicata ad una figlia, si potrebbe pensare che sia riferito ad una amica perché le parlo come ad una amica molto testarda, della quale mi fido ma che alla fine decide sempre lei cosa si fa la sera, dove si va. Questa è forse la cosa che mi piace di più di questa canzone anche perché l’amicizia, come la paternità, è assolutista ed estremista: a prescindere da ciò che faranno di giusto e sbagliato – tu ci sarai sempre per loro“.

Tiziano ferro mi rimani tu testo e audio

(di Tiziano Ferro, Emanuele Dabbono

Publishing: Sugarmusic Spa, Pandar Italia Srl)

Io dalla vita Ho imparato che

È possibile perdere

E poi

Recuperare tutto

Che un sorriso di corsa

A volte ci spezza Ci rende vicini e stupidi

E piega parole Che puoi buttar lì

Quando odi il silenzio

Che la nostalgia si infila nella testa

E fa pesare i passi

Quindi meglio disfarsi

Di ogni rancore

Che è obsoleto odiare

Anche se tutti quanti

Tutti quanti vanno via…

Mi rimani tu

Mi rimani tu

Di rimando sola e bellissima

Mi rimani tu

Domanda tu

La via… dove si va?

Che fare a meno Di qualcosa a volte

È la vera ricchezza

Che siam circondati Di mappe e presagi

Sembra proibito smarrirsi

Ma ho in tasca una preghiera

col tuo nome

Bruciata agli angoli da anni di dolore

Tu nascevi, io pure

Quando tutti quanti

Tutti quanti vanno via

Mi rimani tu

Mi rimani tu

Di rimando sola e bellissima

Mi rimani tu

Domanda tu

La via… dove si va?

Ho un bagaglio pieno di ricordi

Che oggi pesa troppo, lo lascio qui al tuo ingresso

Quando tutti quanti tutti quanti vanno via

Qui tutti se ne stanno andando via

Ma rimani tu

Mi rimani tu

Di rimando Viola rarissima

Mi rimani tu

Domanda tu

La via… tanto comunque lo decidi sempre

tu… dove si va

Foto di Walid Azami