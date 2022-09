thasup: svelata nella “casa milanese” la tracklist completa di c@ra++ere s?ec!@le

C’è grande attesa fra tutti i fan di thasup per l’uscita di c@ra++ere s?ec!@le, il secondo disco del giovane rapper e producer, amatissimo dalla Generazione Z. L’album, che uscirà nei negozi e in tutte le piattaforme digitali come Spotify e Apple Music il prossimo 30 settembre è stato anticipato da un’interssante campagna di teasing online e offline che ha incluso una tracklist completa a metà, con molti featuring nascosti.

thasup aveva infatti deciso di mantenere il riserbo su alcuni dei collaboratori del progetto, per tenere alto l’hype in attesa della pubblicazione. In queste ore, tuttavia, il rapper ha deciso di lasciare ad alcuni fan fortunati la possiblità di ascoltare le tracce in anteprima all’interno di una speciale casa pop-up in zona Navigli a Milano, in Corso di Porta Ticinese 95.

Chi ha ascoltato l’album, a questo punto, non ha potuto fare a meno di spoilerare su Instagram e Twitter la tracklist completa del disco, collaborazioni comprese. Tra i presenti molti nomi che All Music Italia già vi aveva anticipato qui. Tra di loro, Tiziano Ferro, Mara Sattei e Shiva. La vera sorpresa è Tananai per il resto non ci sarebbero Anna e Rhove.

Qui sotto la tracklist di c@ra++ere s?ec!@le aggiornata in base alle indiscrezioni apparse online nelle scorse ore.

TRACKLIST COMPLETA c@ra++ere s?ec!@le thasup

mar+e okk@pp@ !ly feat. Coez l%p feat. Mara Sattei _bilico_ r¬ t¬ nda feat. Tiziano Ferro ye@h feat. Shiva come t! vorre! rock & rolla feat. Rkomi molecole (interlude) sci@ll@ feat. Tananai r!va feat. Pinguini Tattici Nucleari mi @mi o è f@ke s!r! feat. Lazza, Sfera Ebbasta b@by nel bed cas!no nella m!a testa feat. Salmo w¬ ah c!ao feat. Rondodasosa + bla se c’è bling m%n

La “casa” di thasup a Milano resterà aperta fino a domenica 2 ottobre, Per il momento non sono dati sapere gli orari di accesso: tenete d’occhio i social dell’artista qui nei prossimi giorni per tutte le info del caso.