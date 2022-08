Thasup: il nuovo album avrà dei feat decisamente insapettati. Ecco quali...

Thasup nuovo album tracklist in arrivo… e ci saranno diversi feat.

Qualche giorno fa vi abbiamo mostrato un cartellone pubblicitario tutto viola comparso per le strade di Milano (ma ci segnalano i nostri lettori che anche a Roma è partita la stessa campagna pubblicitaria). Un viola che, inevitabile, annuncia l’imminente ritorno con un nuovo album di tha supreme ora conosciuto semplicemente come thasup.

Thasup nuovo album tracklist e feat. in arrivo

Mentre continua, per il momento, a rimanere un mistero il nuovo alfabeto dell’artista Producer, alfabeto che sostituisce con i simboli quello numerico usato per il primo disco, 23 6451, ovvero “Le basi”, e che appare in fondo ai cartelloni (è probabile che nasconda la data di uscita), al nome di Coez, uno dei feat del nuovo disco da noi svelato, si aggiungono nuovi, inaspettati duetti.

Se nel primo album, certificato con quattro dischi di platino a cui si aggiungono 12 dischi di platino e 7 dischi d’oro per i brani contenuti all’interno dello stesso, “il supremo” ha duettato con Nitro, bbno$, Nayt, Lazza, Fabri Fibra, Marracash, Mara sattei (la sorella di thasup), Dani Faiv, Mahmood, Gemitaiz, Madman e Salmo, praticamente il gotha della scena rap e urban, le prime collaborazioni svelate del secondo disco sembrano ancora più inaspettate.

I primi nomi sono infatti quelli di Rkomi, Rondodasosa, Coez e della band più pop del panorama musicale italiano, i Pinguini Tattici Nucleari (che non si sciolgono!). A questi tre se ne aggiunge un altro, l’unico cartellone in cui il nome dell’artista coinvolto non è riportato ma semplicemente troviamo la scritta feat. ??? (lo vedete qui sotto). Che sia una collaborazione internazionale? E sopratutto, sono solo questi quattro i cartelloni o altri ci sfuggono al momento?

Nel frattempo contiamo sempre sui nostri lettori per capire a cosa corrispondono questi simboli: &;?/*¿%++ e %?#*@&)). Noi le stiamo pensando tutte… e se il supremo facesse uscire i brani non tutti insieme ma in giorni diversi e quei simboli fossero le date?