thasup: chi sono i collaboratori segreti di c@ra++ere s?ec!@le. Tutti gli indizi della copertina... ci sarà anche Tiziano Ferro?

Thasup carattere speciale feat. Quando giorni fa il giovane producer e rapper thasup ha svelato tutti i titoli delle canzoni incluse nel suo nuovo disco c@ra++ere s?ec!@le i fan sono rimasti sorpresi dal fatto che, per alzare l’hype sul progetto, alcuni dei nomi dei collaboratori fossero rimasti nascosti.

Al posto del nome e del cognome (o del nome d’arte) dell’artista presente, in quattro pezzi canzoni thasup ha infatti preferito mantenere dei misteriosi punti interrogativi.

In questo modo, i suoi seguaci avrebbero potuto cercare di indovinare i nomi dei featuring del disco, anche grazie alla misteriosa e colorata copertina del progetto.

Ci sono, infatti, tutta una serie di riferimenti più o meno chiari nella cover di c@ra++ere s?ec!@le, che cita in varie forme alcuni cantanti papabili collaboratori di questo progetto. Abbiamo provato a ricostruire chi potrebbero essere, ecco la nostra analisi approfondita.

Chi sono i collaboratori misteriosi di c@ra++ere s?ec!@le di thasup? Tutti gli indizi

Nella copertina dell’album troviamo tanti personaggi diversi e una predominanza di colori che riconducono a thasup: il viola, il giallo e il rosa.

Alcuni dei personaggio sono più riconoscibili, altri meno. Partiamo…. il primo che salta agli occhi è un robot di Ferro con in mano un cartello con su scritto XDONO: sembra essere un evidente riferimento a Tiziano Ferro, che in una recente intervista a Rolling Stone ha lodato il talento di thasup e confessato che con lui si sentono spesso. Un semplice omaggio all’amico o Tiziano Ferro è uno dei featuring nascosti?

Sicuramente nella copertina c’è un omaggio alla sorella dell’artista, Mara Sattei, che viene rappresentata come una serie di ragazze bionde che fanno un girotondo con indosso abiti molto simili a quelli già indossati dalla cantante compreso quello usato per la copertina del suo primo album, Universo, prodotto proprio da thasup.

Un altro nome sembrerebbe essere quello della rivelazione dell’estate 2022, Rhove. C’è infatti un personaggio che riprende l’outfit de La Province #2. Sembrerebbe poi abbastanza chiaro il riferimento a Luché simboleggiato da un’aquila e un pianeta rosso. Un brano del disco di thasup si intitola marte ma quel pianeta è anche raffigurato sulla copertina dell’ultimo disco del rapper napoletano.

Secondo Esse magazine alcuni dei personaggi in copertina sembrerebbero ricordare Shiva, Anna, Slait, Salmo e Irama.

Noi di All Music Italia abbiamo poi individuato altre misteriose figure, casuali o meno…

Molto emblematica per esempio una lapida con sopra un J e, al posto dei fiori, sulla terra dei soldi. Per i giovani la J sta per Joint, ovvero le canne, ma se invece questa serie di elementi, lapide con la J, corvo viola appoggiato sopra e stuolo di soldi rappresentassero un amico che si è venduto? Non sappiamo simpatie o antipatie di thasup fatta eccezione per una serie di frecciate lanciate a Blanco di cui vi parlammo in questo articolo.

Presenti anche poi anche cinque pinguini che camminano verso il fiume e infatti nel disco c’è un duetto con i Pinguini Tattici Nucleari in Riva. Si vedono poi anche gli altri artisti dei duetti già svelati: Rkomi con casco in testa, Coez, Lazza, Rondodasosa e Sfera Ebbasta, quest’ultimo ritratto come nella copertina dell’album Rockstar.

Da notare anche un serpente simile a quello simbolo di Gucci su un pianoforte, un coro gospel vestito di viola che indicherebbe la presenza del coro in un brano e, nell’angolo in basso a destra un misterioso personaggio incappucciato con una M scritta sul petto. A fianco le iniziali EM. Potrebbero essere la firma con auto citazione dell’artista che ha realizzato la copertina.

Qui sotto trovate la tracklist i feat. noti e la cover del disco.

E voi chi avete riconosciuto?

thasup carattere speciale feat