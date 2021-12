tha Supreme polemico con Blanco: "Apprezzo chi si ispira a me ma non chi mi toglie il segui e diventa Bordeaux se mi nominano..."

tha Supreme ha pubblicato oggi nella sua pagina Instagram un post polemico verso un artista che, da quel che afferma il Producer, si ispira a lui ma, dopo aver fatto successo, ha cercato di camuffare questa cosa arrivando anche a smettere di seguirlo sui social… l’artista in questione è Blanco.

Uno sfogo insolito da parte di Davide Mattei, questo il vero nome di tha Supreme, che di solito sui social appare poco e solo per parlare dei propri progetti.

“Il Supremo” non ha in realtà svelato il nome dell’artista a cui si rivolge nel suo post ma ha lasciato che a farlo per lui fossero gli ascoltatori di musica. Questa a seguire è l’immagine postata da tha Supreme.

Nelle foto a seguire il Producer ha quindi pubblicato decine di screenshot di persone che indicavano Blanco come l’oggetto della sua frecciatina.

Ma andiamo a leggere insieme il duro sfogo e la delusione di tha Supreme.

Ecco le parole di Davide:

apprezzo da morire se qualcuno si ispira a me, è forse la forma di ammirazione più bella e non posso che prendermi bene quando ascolto qualcuno farlo senza nascondersi, è una figata, ma non è questo il caso; chi lo fa cercando di nascondere probabilmente anche a se stesso che esisto, chi diventa bordeaux nelle interviste se viene nominato il mio aka, chi mi toglie il “segui” sperando di eliminare le tracce, chi distoglie lo sguardo con le persone vicine a me, non fa decisamente parte di quella cerchia, non merita il mio rispetto

odio fare queste cose, anche se la gente già lo sa e mi dirà che non c’era bisogno di farlo, allora, prova ad immaginare questa cosa e ad interpretare tu il livello di pazzia che c’è dietro tutto questo: immagina di stare con un tuo parente a cena che in un momento casuale dice di averti sentito al supermercato in una canzone in cui, dopo averla shazammata, tu non ci sei nel titolo. lol. lo stesso “parente” che mi ha visto crescere e scrivere il mio primo album , le mie prime canzoni. un po’ triste