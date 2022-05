Rhove, l’artista che sta rinnovando il rap italiano, lancia un nuovo freestyle: “LAPROVINCE #2”

Rhove LAPROVINCE #2 testo e significato del nuovo freestyle, con relativo video, fuori da oggi, martedì 24 maggio 2022.

Il nuovo pezzo è il proseguo di LAPROVINCE #1, brano che ha ottenuto la certificazione disco Oro e ha superato quota 8 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Un brano che arriva mentre la sua Shakerando è da settimane ai vertici delle classifica Spotify e FIMI ( e ora anche di Apple Music) risultato che gli ha permesso di conquistare il disco di platino e di ottenere visibilità anche sugli altri brani del suo repertorio. Sono state certificate infatti anche Cancelo e il duetto con Shiva, La zone, con il disco d’oro.

Ad oggi sono ben cinque i brani di Rhove presenti nella Top 100 di Spotify.

Rhove LAPROVINCE #2 significato

Ne LAPROVINCE #2 Rhove è accompagnato dai suoi amici, che lui chiama affettuosamente ‘famiglia’ e che lo seguono e supportano ovunque. Nella clip c’è anche l’esaltazione agli sport estremi tanto amati dall’artista: “stiamo portando una nuova wave, no armi, no droga, solo sport, adrenalina e flessioni”.

Queste le parole di Rhove:

Sono felicissimo che le mie canzoni stiano funzionando, anche perché stiamo cercando di mandare un messaggio positivo a tutti i ragazzi di provincia e non. Faccio parte di questa realtà che finora è sempre stata ignorata. Attraverso la mia musica voglio poter dire a tutti i miei coetanei che qualsiasi cosa in cui credono, è possibile. Bisogna puntare in alto, sempre. Non bisogno omologarsi o farsi schiacciare da standard e cliché. Dando il massimo di noi stessi, ogni obiettivo e traguardo diventa finalmente raggiungibile.

Rhove LAPROVINCE #2 testo e video

