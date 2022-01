Secondo freestyle per Rhove. Ecco “LaProvince1” e il videoclip ufficiale

Rhove LAPROVINCE1 è il nuovo freestyle rilasciato su tutte le piattaforme digitali dall’artista che al tempo stesso sta riportando il rap nella giusta direzione innovandola ma rispettandone la tradizione senza scordarsi un elemento fondamentale… la capacità di muoversi sul palco al ritmo dei suoi beat.

Ad oggi Rhove conta oltre 50 milioni di stream totali sulle piattaforme con solo 7 brani pubblicati ed è una delle scommesse di Island Records / Universal Music Italy e di Spotify che lo ha inserito nella seconda edizione di Radar Italia.

Sulla propria pagina Twitter Rhove scrive:

Stiamo portando una nuova wave, no armi, no droga, solo sport, adrenalina e flessioni…

Rhove LAPROVINCE1

Venerdì 21 gennaio è uscito il suo secondo freestyle accompagnato dal videoclip ufficiale.

Un video che è energia pura, in cui il rapper balla e si scatena su un beat dalle sonorità internazionali assieme alla sua gang di amici. Perché questa è la provincia che Rhove racconta nei suoi brani e dove è nato e cresciuto.

Una comunità che merita di più, ma che forte del proprio lavoro e della propria forza, riuscirà a farcela. La clip, inoltre, è la prima collaborazione dell’artista con due registi francesi e arriva dopo la prima collaborazione con un Producer avvenuta con il precedente singolo, Shakerando (vedi qui).

In quattro giorni il videoclip ha quasi superato 600.000 visualizzazioni mentre il brano conta quasi 400.000 stream sul solo Spotify.

RHOVE LAPROVINCE1 TESTO E AUDIO

Tuta D-E Menezes, pa-pam-pam

Volto coperto, okay, pa-pam-pam

Passamontagna è verde, Ballas

Volto coperto come Tutankhamon

Tuta D-E Menezes, pa-pam-pam

Tutto in undici mesi, pa-pam-pam

Dieci m saranno venti Chacal, okay-okay-okay-okay-okay

Eh, bébé, bébé, se piangevo da bébé, sì, pam-pam

Mirino sopra il tetto

Muta da surf, no Hi Tech

Una tuta black

Ayoub, Ayoub impenna, ha un triciclo

Un TemTem bianco come un cigno

Un rapper citofona al mio civico

Non rispondo, ho un contratto lo firmo

Un criminal non porterà a casa il pane

Porterà a ma’ solo dolore e lacrime

Non ho mai toccato una pistola, è l’arma degli ignoranti, non la so usare

Non faccio dissing, non ne vale la pena

Per questi rapper non ne vale la pena

Tanto faccio due pezzi conscious e li mando tutti a casa come in quarantena

Okay, okay, waka waka, tiki taka

L’unico senza tipa fake in Italia

E sono la bocca della verità

È scomoda, qualcuno deve raccontarla

La musica è ma-

Sono un ragazzino di provincia, tu mi sottovaluti

Non sono il king della cassa dritta, sono il king delle hit

Se vuoi fare soldi chiamami

Ho tolto da lavoro mia mamma in soli dieci mesi sputati

Sì, frate’, la verità è che tu ti sei comprato due tute

In un anno e nessuno si ricorda di te nel giro di due anni

Tuta D-E Menezes, pa-pam-pam

Volto coperto, okay, pa-pam-pam

Passamontagna è verde, Ballas

Volto coperto come Tutankhamon

Tuta D-E Menezes, pa-pam-pam

Tutto in undici mesi, pa-pam-pam

Dieci m saranno venti Chacal, okay-okay-okay-okay-okay

Ho preso una bitch l’ho portata in hotel

Tuta Adidas azzurra e blanc

Ho preso l’Italia e l’ho portata in France

E Menezes, pa-pam-pam

Un Casio, tre moto e un casque intrégale

Tutti è Rossi come Valentino

Balzavamo su un cinquantino rubato

Io stavo in stazione andavo da un paese all’altro

Vanzago, Lainate, Pogliano

Ai miei concerti non venire vestito di bianco

Sì, ti sporcheresti in un attimo

Sai che da bébé il freddo sembrava trattarmi meglio delle persone a l’école

Sì, ho mollato l’école

Clerici, Cannizzaro, faccio il rapper

Figli dei miei prof mi ascoltano più di loro

Dicevano di trovarmi un lavoro

Ora loro sono schiavi del lavoro

Io faccio il loro stipendio in un giorno

Tiro su dei ragazzini di provincia

Nei loro occhi vedo fame e rabbia

La stessa, avevo due vestiti

Uno per la domenica, uno per la settimana

Due scarpe, una per uscire la sera

Una per giocare al campetto con Zanza

Non sai quant’è bello vedere mia mamma sentirsi bella con una collana

Tuta D-E Menezes, pa-pam-pam

Volto coperto, okay, pa-pam-pam

Passamontagna è verde, Ballas

Volto coperto come Tutankhamon

Tuta D-E Menezes, pa-pam-pam

Tutto in undici mesi, pa-pam-pam

Dieci m saranno venti Chacal, okay-okay-okay-okay-okay

Eh

Okay-okay-okay-okay-okay

Eh, ah