thasup: in arrivo una collaborazione con Rhove? Nel frattempo il mondo della pubblicità scopre la potenza della sua musica

thasup Rhove, duetto in arrivo?

Mentre l’ultimo album di thasup, C@RA++ERE S?EC!@LE, secondo progetto discografico del giovane artista, è ancora stabile nella Top 10 FIMI degli album più venduti a 27 settimane dall’uscita, sembrerebbe che sia in arrivo una collaborazione con una delle rivelazioni musicale del 2022, Rhove.

C@RA++ERE S?EC!@LE ad oggi ha già conquistato tre dischi di platino per le oltre 150.000 copie/unità vendute dell’album oltre a sei dischi di platino e due dischi d’oro per i brani contenuti all’interno dell’album.

Di recente poi anche il mondo della pubblicità si è accorto dell’appeal che esercita la musica dell’artista e infatti al momento, due sue canzoni sono presenti in ben due spot di due brand differenti.

Il primo è quello di Crodino che per rinnovare il proprio linguaggio comunicativo ha scelto la musica di thasup per lo spot che, tra l’altro, lancia il nuovo design della sua iconica bottiglietta. All’interno dello spot è presente il brano okk@pp@.

Il secondo spot che vede protagonista la musica de “Il Supremo” è quello dei biscotti Ringo che, per la nuova campagna Unique Together, ha scelto il brano è _bilico_, altro pezzo contenuto nell’ultimo disco di thasup.

Constato questo grande successo torniamo alla notizia d’apertura…

Thasup in arrivo un duetto con Rhove

Davide Mattei, questo il vero nome di thasup, è reduce dalla pubblicazione di Dimmi che c’è, brano in duetto con tedua uscito il 17 marzo scorso e inserito nella tracklist digitale di C@RA++ERE S?EC!@LE.

Nelle ultime storie dell’artista lo si intravede lavora a nuova musica sul computer. Ingrandendo l’immagine si riesce a vedere che, accanto alla traccia audio su cui thasup sta lavorando, è aperto il profilo spotify Rhove, l’artista che ha spopolato nel 2022 con Shakerando e che ha di recente lanciato il singolo Pelè.

La teoria di un duetto tra i due del resto non appare campata in aria. Se ricordate nella copertina dell’ultimo disco di thasup erano ritratti in forma cartoon diversi personaggi e tra loro si nascondevano i featuring del disco (ne parlammo qui).

E se ricordate, come potete vedere qui in basso, nella copertina era presente un personaggio vestito di azzurro e giallo su di una bici che molti identificano in Rhove.