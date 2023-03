thasup nel video di "Dimmi che c'è" arriva sulla terra... e non è più un cartoon!

Venerdì 17 marzo è uscito Dimmi che c’è il nuovo singolo di thasup in featuring con Tedua. In contemporanea è fuori anche il videoclip in cui l’artista, da sempre caratterizzata da un avatar cartoon, si mostra in carne e ossa.

Ricordiamo che, a soli 21 anni, thasup conta oggi due album all’attivo e oltre 2,5 miliardi di stream totali (audio e video). Il suo primo album 23 6451 ha ottenuto cinque dischi di platino e, nella sua carriera, vanta una lunga lista di certificazioni – 18 dischi d’oro e 52 di platino – e collaborazioni, anche internazionali. L’ultimo disco, c@ra++ere s?ec!@le, ad oggi è certificato con il doppio disco di platino più svariate certificazioni per i brani in esso contenuti.

Nel video, prodotto da Borotalco.tv con la regia di Late Milk, thasup attraversa l’atmosfera direttamente dalla luna, e, dopo aver aperto un portale sul nostro mondo, arriva per la prima volta sulla terra.

Nato ancora una volta da un’idea di thasup, nel video l’artista decide di raccontarci il suo mondo per la prima volta in versione non animata. All’inizio disorientato, il ragazzoriesce ad abbattere il muro che lo separava dal nostro pianeta e dai suoi abitanti, grazie alla potenza della sua musica.

thasup dimmi che c’è video

Ecco a seguire il videoclip ufficiale. Vi ricordiamo che qui potete trovare un approfondimento realizzato da All Music Italia sulla tecnica vocale dell’artista.