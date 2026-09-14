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Teo Bok, il video più visto della prima puntata di X Factor 2026: la sua spiegazione sull’accento “robotico”

Cinque lingue, una tata peruviana e una fidanzata brasiliana: cosa c'è dietro l'accento "robotico" di Bok.

Teo Bok, il concorrente di X Factor 2026 diventato virale in rete per il video dell'audizione e l'accento definito robotico
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L’esibizione di Teo Bok su La mia storia tra le dita di Gianluca Grignani, e soprattutto i commenti dei giudici che l’hanno accompagnata, sono diventati uno dei casi più discussi della prima settimana di X Factor 2026: il video dell’audizione è tra i più visti sui canali YouTube ufficiali del programma, con il pubblico diviso tra quelli che hanno apprezzato la sicurezza scenica e le doti canore del concorrente, quelli che lo hanno trovato spocchioso e molti che hanno contestato l’atteggiamento della giuria nei suoi confronti.

Il video di Bok, con dati aggiornati alla mattina del 14 settembre, conta 336mila visualizzazioni sul canale YouTube di X Factor e 225mila su quello di Sky: numeri che lo rendono il più visto della prima puntata di audizioni, davanti all’esibizione di Veronica Bruganelli su Voilà (346mila su X Factor, 191mila su Sky).

Perché Teo Bok “parla come un’Intelligenza Artificiale”: la sua risposta ai commenti

Nei giorni successivi alla puntata, Teo Bok ha iniziato a rispondere ad alcuni dei commenti arrivati sotto i video della sua esibizione, spiegando perché la sua parlata in italiano sia suonata a molti utenti innaturale, quasi robotica. A un utente che gli scriveva di averlo trovato più genuino in un video in cui parla spagnolo, suggerendogli di essere troppo impostato in italiano, Bok ha risposto raccontando un retroscena che, dice, in audizione non è andato in onda:

“Ho ricevuto tanti messaggi simili a questo. In realtà ne ho parlato in audizione, però è stato tagliato. Invece delle battutine e delle prese in giro, raccontavo che la ragione per cui parlo cinque lingue è stata più fortuna che qualsiasi altra cosa.

Sono nato e cresciuto in una famiglia che mi parlava queste lingue da quando sono nato: mamma è italiana, papà tedesco, ma si sono separati quando avevo un anno. Mamma voleva comunque mantenere il tedesco e mi parlava in tedesco; papà non era presente, e siccome non c’era avevo una tata peruviana, perché mia mamma lavorava per mantenere me e mia sorella. È stata questa tata a insegnarmi lo spagnolo. La quarta lingua è l’inglese: mamma voleva che lo parlassi, quindi mi faceva vedere solo film in inglese. L’unica lingua che ho imparato da adulto è il portoghese, perché la mia fidanzata è brasiliana.

In questo caso è stata più fortuna che altro: avere una mamma che voleva che potessi comunicare con il mondo, anche perché lei ha lavorato tutta la vita nei viaggi e ne parla sei, di lingue – a me manca ancora la sesta. In più, vivendo negli ultimi sei anni in una città degli Stati Uniti dove si parla più spagnolo che qualsiasi altra lingua, mi sento decisamente più a mio agio con lo spagnolo. Davanti ai giudici, in una situazione di stress, credo sia questo ad aver reso il mio italiano un po’ più robotico. Volevo raccontare questo pezzo della mia storia, perché in audizione me l’hanno tagliato.”

Le canzoni di Teo Bok in italiano, inglese e spagnolo

A conferma del percorso raccontato nella sua risposta, la discografia di Bok comprende brani incisi nelle tre lingue.

Della vicenda dell’audizione, e di come i giudici l’hanno trattata, All Music Italia si era già occupata nell’approfondimento a firma di Monica Landro; la biografia completa del concorrente, dal debutto a The Voice Kids alla candidatura ai Grammy con i Los Wizzards, è nella scheda dedicata a Teo Bok.

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