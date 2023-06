Teo Bok, fuori con l’EP “Tiempo de ser fuerte”, conquista anche i reali di Spagna (e le principesse Leonor e Sofía)

L’America Latina nell’ultimo anno sta imparando a conoscere meglio un talento italo tedesco, il 19enne Teo Bok, cantautore di cui il nostro sito segue il percorso sin dal debutto discografico avvenuto prima dei 12 anni. A contribuire ad accrescere la fama di Bok in questo momento c’è il singolo scritto e cantato con Virginio, El dia con la noche, brano che ha conquistato la New Music Friday Latin, e la passione della Regina Letizia di Spagna per il ragazzo.

Intanto per chi volesse conoscere meglio l’evoluzione artistica che lo ha portata a diventare la popstar che è oggi, vi consigliamo di riguarda qui alcune delle nostre video interviste a Teo Bok, in passato conosciuto anche come Matteo Markus Bok.

Con l’uscita di El dia con la noche, brano che sarà lanciato anche nella versione in italiano, Il giorno con la notte, Teo Bok ha pubblicato anche il suo primo EP con Universal Music Latino, Tiempo de ser fuerte, progetto che contiene quattro tracce più il singolo con Virginio nelle due versioni spagnolo/italiano.

La stampa internazionale, sopratutto quella di Spagna e America Latina, sta conoscendo Teo Bok anche per un’altra motivazione, la passione della Regina Letizia per lui.

Le dichiarazione rilasciate dal ragazzo sulla rivista LOS40 (“il messaggio che voglio trasmettere con la mia passa anche da questioni importanti come la salute mentale e l’accettazione dell’amore, voglio parlare ai giovani“) hanno attirato l’attenzione della Famiglia Reale Spagnola.

L’artista ha avuto modo incontrarli quando un suo brano, Esperanza, è stato scelto come inno della Fondazione Principessa di Girona, interpretando la canzone davanti al Re di Spagna. A quanto pare Teo Bok ha una grande fan nella famiglia reale, la Regina Letizia che lo ha scoperto su Instagram e che ha confessato di seguirlo.

Il cantautore potrebbe tornare presto in Spagna e incontrare nuovamente la Famiglia Reale in quanto la Regina Letizia gli ha confessato che le sue figlie, la Principessa Leonor e l’Infanta Sofía, ascoltano le sue canzoni: “Mi ha detto che la Principessa Leonor e l’Infanta Sofía ascoltano la mia musica. Sono persone fantastiche ed è un onore per me… i re di Spagna sono persone molto importanti, ma alla fine sono umani. E sono stati in grado di connettersi con quello che ho scritto, è la sensazione più bella del mondo. Pensano che la mia canzone potesse aiutare le persone, i giovani a crescere nei momenti difficili.”

A seguire alcune delle testate internazionali che si stanno occupando di Teo Bok.

Foto di copertina Cedida