Sfera Ebbasta, Teo Bok e Virginio... tre italiani entrano nell'ambita New Music Friday Latin

Così come esiste la New Music Friday Italia, playlist ambitissima di Spotify, esistono New Music Friday in tutto il mondo. Tra le più importanti c’è sicuramente la New Music Friday Latin, ovvero la playlist ufficiale Spotify delle nuove uscite relative all’America Latina. E questo venerdì ben tre artisti italiani sono riusciti ad entrarci: Sfera Ebbasta, Teo Bok e Virginio.

Per farvi capire a livello di numeri le New Music Friday di Italia e Francia sono seguite da quasi 300.000 persone, Quella del Canada da circA 350.000 e la Latina da oltre 560.000 persone.

Ed è proprio in quest’ultima che questo venerdì, 26 maggio 2023, tra i grandi nomi del mercato latino e artisti conosciuti in tutto il mondo come Ozuna e Luis Fonsi, hanno fatto il loro ingresso anche tre artisti italiani.

Il primo è il re della trap, Sfera Ebbasta che ha inciso una collaborazione con RVFV e Anitta sulle note del brano Cápitan, fuori per Altafonte Network.

Sfera ha già collaborato con RVFV, artista che in soli tre anni è diventato uno dei punti di riferimento della scena spagnola, sul remix di Hace Calor mentre con Anitta, superstar Messicana nota in Italia per i duetti con Fred De Palma, è alla prima collaborazione.

Il secondo brano di artisti italiani, cantato in spagnolo, ad entrare nella New Music Friday Latin è El dia con la noche, canzone scritta e interpretata da Teo Bok e Virginio.

Teo è uncantante italo tedesco di cui vi abbiamo parlato spesso negli ultimi anni e che oggi vive a Miami e ha firmato un contratto con Universal Music Latino, e Virginio non ha certo bisogno di presentazioni: cantautore, vincitore di Amici e autore di successo per artisti come Laura Pausini (anche con Kylie Minogue), Raf, Francesca Michielin, Paola & Chiara, Chiara Galiazzo e molti altri, che ha intrapreso un percorso musicale parallelo in Sudamerica da circa un anno debuttando con il brano Mañana.

Questo secondo risultato, inutile dirlo, è sicuramente molto importante. Un featuring tra soli artisti italiani su pezzo scritto da artisti italiani con una melodia tipicamente italiana che è poi quello che i paesi latini hanno sempre dimostrato di apprezzare del nostro paese. Tra l’altro se guardare i profili di Universal Spagna e Universal Mexico, anche queste divisioni della major hanno condiviso il video del brano.

El dia con la noche uscirà anche nella versione in italiano intitolata Il giorno con la notte nei prossimi giorni.