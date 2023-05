Italia e America latina ancora più vicine... Teo Bok e Virginio lanciano "Il giorno con la notte" e "El dia con la noche"

Virginio x Teo Bok Il giorno con la notte ed El dia con la noche è il brano, in uscita in italiano e spagnolo, che vede duettare questi due artisti a cavallo tra l’Italia e l’America Latina.

Virginio, vincitore di Amici, autore per grandi artisti come Laura Pausini (per cui ha vinto un Latin Grammy) Raf, Paola & Chiara e molti altri ancora, cantautore dalla penna sensibile e centrata fresco dal debutto musicale in America Latina con buoni risultati.

Teo Bok, artista italo-tedesco oggi ventenne ma che su All Music Italia ha trovato spazio fin dall’esordio, a tredici anni nel mondo della discografia (qui le interviste realizzate con lui negli anni), dopo aver cantato in italiano (l’ultima volta 9 anni fa), inglese e spagnolo, lanciato un Ep e un libro e aver girato i Festival di tutto il mondo, ha di recente firmato un contratto con Universal Music Latino.

I due ora uniscono voci e penne per un singolo in uscita in doppia veste, in spagnolo, El dia con la noche, e in italiano come Il giorno con la notte. Questa canzone uscirò il 26 maggio 2023 e ha svelarlo in anteprima, dopo diversi indizi lanciati sui social dai due, è stato lo stesso Virginio ospite il 19 maggio al concerto di Paola & Chiara per cantare con loro Milleluci, brano composto dal cantautore per le sorelle Iezzi.

La produzione di questa canzone, scritta da Virginio e Teo, e di un artista pluri premiato: Julio Reyes Copello, cinque volte candidato al Grammy Awards e quattro volte vincitore nonché vincitore di ben 7 Latin Grammy.

Il brano tra l’altro farà parte del nuovo disco di Teo Bok in uscita prossimamente. Appuntamento fissato quindi per venerdì 26 maggio 2023 con l’uscita per Universal Music Latino di El dia con la noche e Il giorno con la notte.