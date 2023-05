Tre hitmaker per una sola canzone in tre lingue... esce "Capitán" di RVFV, Anitta e Sfera Ebbasta

Arriva un brano che combina un testo in spagnolo, portoghese e italiano e che unisce tre hitmaker: l’artista spagnolo RVFV unisce le forze con la popstar brasiliana del momento, Anitta, e con il nostro Sfera Ebbasta per lanciare un nuovo brano per l’estate che punta a rompere tutte le frontiere, CAPITÁN fuori per Altafonte Network / Altafonte Italia.

Tre lingue e una canzone che è già fuori su tutte le piattaforme digitali. Un brano afro-pop con tocchi di dance funk e pop elettronico.

Del resto negli ultimi anni, la musica latina non ha smesso di guadagnare seguaci in tutto il mondo, abbattendo ogni tipo di barriera: nazionale, stilistica e, naturalmente, linguistica. Ora si spinge oltre con tre lingue e tre artisti di grande successo.

Rafael Ruiz in arte RVFV è un giovane artista urban, nato nell’umile quartiere di Pescadería ad Almería. In soli tre anni è diventato uno degli artisti essenziali della scena nazionale spagnola, italiana e internazionale. I suoi brani hanno più di 100 milioni di stream su YouTube e Spotify e ha già ottenuto più di una dozzina di dischi d’oro e di platino in Spagna e 5 platini in Italia con Yo No Sé e Hace Calor Remix.

Come il “capitano” dei pirati, RVFV sprizza energia e buone vibrazioni e comunica il desiderio di attraversare i confini, sia sonori che geografici, senza rinunciare alle proprie radici. Con riferimenti musicali e calcistici globali (“ballare al ritmo della macarena“), questa è senza dubbio la collaborazione più potente dell’artista andaluso.

Sfera Ebbasta ovviamente non ha bisogno di presentazioni. Rapper italiano tra quelli di maggior successo unisce pop e trap e ha raggiunto con la sua musica per 20 volte la numero 1 delle classifiche. Dopo la collaborazione con J Balvin ha lavorato con artisti di fama mondiale come Future, Diplo, Steve Aoki o Myke Towers.

Anitta invece, da quando è esplosa sulla scena sei anni fa, è diventata la più grande popstar brasiliana al mondo nota in Italia anche per le sue collaborazioni con Fred De Palma.

RVFV Capitán testo del brano con Sfera Ebbasta e Anitta

