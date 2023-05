Il video de “Il giorno con la notte” di Teo Bok e Virginio vince il Premio Roma Videoclip

È fuori il videoclip del singolo Il giorno con la notte, brano di Teo Bok e Virginio che nella versione in spagnolo, El dia con la noche, ha conquistato la New Music Friday Latin e di Baladas romanticàs di Spotify, quest’ultima con oltre 4 milioni di follower.

Qui a seguire il video del brano girato a Madrid in cui viene mostrato l’amore in più sfumature.

PREMIO ROMA VIDEOCLIp A TEO BOK E VIRGINIO

Un importante riconoscimento al video è arrivato alla XX edizione del PREMIO ROMA VIDEOCLIP – IL CINEMA INCONTRA LA MUSICA. In un’edizione speciale realizzata negli studi di Cinecittà del Set Roma.

La manifestazione che omaggia artisti, registi, videoclip, musiche e compositori di film e produzioni ideata e diretta da Francesca Piggianelli e condotta da Danilo Brugia, ha premiato Violante Placido con un Special Awards, Giorgia Ferrero, attrice protagonista del video de Il bene nel male di Madame, Ron come artista dell’anno e per il videoclip di Questo vento feat. Leo Gassmann (regia di Gianluca Calu Montesano) e ancora i Planet funk, Francesco Gabbani per il video de L’abitudine, Lo Stato Sociale, Piotta e, per il premio International, proprio il videoclip de Il giorno con la notte di Teo Bok e Virginio proiettato in anteprima.