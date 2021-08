Continua oltreoceano la carriera del giovane Matteo Markus Bok con live da Time Square fino a Citta del Messico

In passato vi abbiamo parlato spesso di Matteo Markus Bok, giovane talento musicale che ha cominciato la propria carriera fin da piccolo in svariati musical evolvendosi in adolescenza in una vera popstar a 360°.

Matteo è stato lanciato, televisivamente parlando, non ancora adolescente in Germania, a The Voice Kidz, mentre in Italia il grosso pubblico ha potuto conoscerlo, oltre che sui social (dove è seguitissimo), in diversi eventi live e a Sanremo Young su Rai 1.

Cantante e musicista poliglotta, Matteo incide le sue canzoni in inglese, spagnolo e italiano, unendo sul palco il ballo al canto.

Il giovane artista, dopo aver pubblicato diversi singoli e un album in Italia (vedi qui), ha deciso di trasferirsi a Miami per continuare il proprio percorso di studi e, contemporaneamente portare avanti la propria carriera.

Un percorso che ha conosciuto un momento di stop forzato quando, dopo solo due mesi dal trasferimento, è scoppiata la pandemia. Nel frattempo il “ragazzino prodigio” è diventato da pochi mesi 18enne e ha finito la high school a Miami.

Lo scorso 26 luglio Matteo Markus Bok ha potuto finalmente riprendere la sua carriera e lo ha fatto in uno dei luoghi più prestigiosi del mondo, Time Square a New York, con uno show live organizzato da WONDERMA, nota tv americana.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Bok (@matteo.markus.bok_official)

Uno show live di un’ora composto quasi interamente da brani inediti scritti dal giovane artista in spagnolo e inglese.

Ora le prossime date vedranno Matteo Markus Bok spostarsi con i suoi show a Città del Messico, il 16 agosto, e su un importante palco di Miami, il 28 agosto prossimo. Tutto in attesa di una serie di singoli inediti in uscita nei prossimi mesi, il primo tra settembre e ottobre. Vi terremo informati.