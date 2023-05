Teo Bok e Virginio cantano la bellezza dell’amore, in tutte le sue forme e le sue differenze, in “Il giorno con la notte”

Teo Bok Virginio Il giorno con la notte significato del testo del singolo, in uscita anche nella versione in spagnola con il titolo El dia con la noche, che vede duettare i due cantautori entrambi italiani (Bok Italo-tedesco) e attualmente impegnati con un percorso musicale in America Latina.

Fuori da venerdì 26 maggio per Universal Music Latino, Il cielo con la notte è una power ballad ricca di romanticismo prodotta da Julio Reyes Copello, vincitore di 4 Grammy Awards e di 8 Latin Grammy.

Teo Bok, cantautore tra i più promettenti della Generazione Z attivo musicalmente fin dall’infanzia, dopo il successo dei singoli Esperanza e Algo Diferente, torna a cantare in Italiano a nove anni dall’ultimo volta, ovvero quando incise il suo singolo di debutto, È diventata primavera a cui hanno fatto seguito brani in inglese e spagnolo.

Virginio, autore e cantautore che gode di grande stima tra pubblico e colleghi, ha debuttato al Festival di Sanremo, vinto Amici di Maria De Filippi, un Wind Music Awards e scritto per grandi artisti da Laura Pausini ad Emma, da Francesca Michielin a Raf. Nel 2022 ha iniziato un percorso nei paesi latini con il singolo Mañana.

Teo Bok Virginio Il giorno con la notte significato del brano

Il giorno con la notte e la sua versione in spagnolo sono state scritte da Virginio insieme a Teo. Il brano vuole essere una dedica all’amore, una delle più grandi forze dell’universo, nella sua forma più autentica. Emotiva e profonda. La canzone celebra il potere dell’amore, la sua capacità di unirci e il suo valore nonostante le nostre differenze.

In questa incredibile storia, i due artisti, vogliono lanciare un messaggio preciso: sebbene siamo tutti meravigliosamente unici, possiamo coesistere in armonia, proprio come la notte e il giorno, indipendentemente dal nostro genere o dalla nostra etnia, l’amore ci riguarda tutti e può trasformare il modo in cui viviamo il mondo che ci circonda.

Teo Bok ne parla così:

“Adoro qualsiasi espressione d’amore e ‘Il giorno con la notte’ rappresenta la purezza di un sentimento che non può essere discriminato. Da bambino, sono stato vittima di bullismo a scuola proprio nel periodo in cui ero in Italia. Stavo iniziando la mia giovane carriera nel mondo della musica e non lo capivo, soffrivo e mi chiedevo perché. Ricordo cosa mi disse mia madre: ‘Amore mio, tutto ciò che è diverso fa paura. In quel momento ho capito fino a che punto la paura allontani l’amore e ho cominciato a vivere nel sogno di un mondo senza discriminazioni, dove la diversità è compagna e non nemica“.

Il giorno con la notte e El dia con la noche faranno parte del nuovo EP di Teo Bok Tiempo de ser fuerte che include anche 5 canzoni in spagnolo interamente prodotte dal Maestro Julio Reyes Copello.

Sul brano Virginio racconta:

“Quando ho scritto questa canzone con Teo Bok, ci siamo subito trovati in delle esperienze di vita simili e ho pensato che fosse importante parlare di un mondo come quello delle diversità in maniera positiva, con naturalezza e di accettazione. Oggi punto a salvaguardare la bellezza nella musica e quindi scrivere di diversità penso sia fondamentale in quanto siamo tutti diversi e dobbiamo imparare a rispettarci, amarci e soprattutto comprenderci.

Così come il giorno non esiste senza la notte allo stesso modo le diversità si completano.”

Virginio continua raccontando il loro incontro “Mi trovavo a Miami solo un anno fa per scrivere alcune canzoni insieme a Laura Pausini quando è stata proprio lei a volermi presentare il Maestro Julio Reyes Copello. Subito sono entrato in sintonia con lui, affascinato dal suo grande talento e dalla sua grande umiltà. E’stato proprio lui poi a dirmi che nella sua Accademia c’era un talentoso ragazzo italiano e a suggerirci di collaborare insieme. È bastato un pomeriggio ed è nato ‘Il giorno con la notte’.

Teo Bok e Virginio stanno attualmente preparando i loro tour promozionali in Messico e Colombia, Il videoclip ufficiale di Il giorno con la notte, girato a Madrid con la regia di LIGHTBROS, mette in risalto due storie d’amore separate e sarà visibile su YouTube dal 29 maggio.

TEO BOK VIRGINIO IL GIORNO CON LA NOTTE TESTO E AUDIO

In arrivo il 26 maggio