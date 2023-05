Virginio si racconta a Vanity Fair. Dal bullismo subito al nuovo singolo con Bok. E quei consigli di Maria De Filippi che si è pentito di non aver seguito...

Come vi abbiamo raccontato in questo articolo Virginio, attualmente impegnato nel proseguimento del lancio della sua carriera in America Latina, sta per lanciare con Teo Bok un singolo, Il giorno con la notte, in doppia versione, italiano e spagnolo.

Per l’occasione il cantautore, intervistato dal sempre ottimo Gaspare Baglio su Vanity Fair, ha ripercorso la sua vita umana e professionale affrontando importanti temi come la discriminazione e il bullismo.

Nel corso dell’intervista, a domanda diretta, Virginio risponde anche dichiarando per la prima volta ai media essere gay. L’artista sottolinea che non vuole che questo venga chiamato Coming out perché, e questo è noto a chi lo conosce personalmente o lo segue artisticamente con assiduità, lui non ha mai nascosto questa cosa, semplicemente non ha mai sentito il bisogno di condividere la propria vita privata con i media. Ovviamente la dichiarazione è diventata il titolo dell’intervista

In ogni caso diversi gli spunti interessanti dell’intervista sia dal punto di vista professionale che umano.

Per esempio il bullismo subito e che lo ha segnato per esempio (“Da adolescente il mio essere diverso, fisicamente mingherlino, con gli occhiali, sensibile, è stato motivo di scherno. C’è chi certe cose se la fa scivolare e chi ne soffre. Quando si è piccoli e non si riesce a fare gruppo con i coetanei è dura. Quella fase mi ha segnato, in alcuni momenti ho pensato a soluzioni complicate… “) fino all’esperienza ad Amici, primo cantautore puro in italia ad aver vinto un talent show (“Per me il successo è il riconoscimento del proprio talento. La fama la si può raggiungere in tanti modi […] Sono un ragazzo che vive nel suo tempo e, in quel momento storico, prendere parte a un format come Amici aveva un senso. E poi Amici permette di cantare le proprie canzoni…“).

Su Maria De Filippi confessa di sentirla ancora, di mandarle brani da ascoltare in anteprima e che lei resta aggiornata sui suoi passi e tra i rimpianti c’è quello di non averla ascoltato i suoi consigli su una determinata canzone.

Potete leggere l’interessa intervista di Vanity Fair qui. Da venerdì 26 maggio Il giorno con la notte e la sua versione in spagnolo, El dia con la noche, sarà disponibili su tutte le piattaforme digitali.