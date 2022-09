A dieci anni dal debutto il 19enne Teo Bok pubblica “No te vayas”, primo singolo con Universal Music Latino

Teo Bok, giovane artista italo tedesco precedentemente conosciuto come Matteo Markus Bok, che ha calcato grandi palchi come quello di The Voice Kidz Germany, Italia’s Got Talent e nelle vesti di Opening act di Soy Luna, ha finalmente pubblicato il 21 settembre il suo primo singolo con Universal Music Latino, No te vayas ovvero Non andare.

Nel presentarsi al pubblico d’oltreoceano attraverso i social, Teo ha usato queste parole:

Ciao, mi chiamo Teo Bok e questa è la mia storia. Sono nato a Milano, Italia, da mamma italiana e un papà tedesco contadino. E mia mamma è persona più forte che conosco avendo cresciuto me e mia sorella da sola.

Nella mia famiglia si sono sempre parlate tante lingue… Italiano, tedesco, inglese, spagnolo… ammetto che mi confondevano molto perché non sapevo a quale paese appartenevo. La mia vita è cambiata a nove anni quando ho scoperto la lingua della musica. Dopo musical, diversi singoli, due talent show, un’autobiografia e un album a 16 anni mi sono trasferito a Miami per seguire il mio sogno: portare la mia musica dall’altra parte del mondo. Dopo tante difficoltà ho trovato la mia strada e la mia nuova famiglia all’Art House Studios e Abbey Road Institute dove nell’ultimo anno sono stato circondato da persone magnifiche e artisti incredibili come il maestro Lulio Reyes Copello che è riuscito a tirar fuori la parte migliore di me, come essere umano e musicista. Potrei dirvi molto di più ma lascio che la musica parli al posto mio. Questo è Teo Bok. Questo sono io.

Quello a Miami è il nuovo step di un percorso iniziato quando Teo Bok aveva 9 anni con i musical, una strada all’insegna del talento e della determinazione che lo ha visto affrontare tante sfide tra luci e ombre del mondo della musica. Ha trovato il successo in Germania a The Voice, ha inciso diversi singoli in Italia attirando l’attenzione di un discreto fandom. Ha poi partecipato a programmi con Sanremo Young constatando sulla propria pelle la superficialità di alcuni programmi televisivi italiani.

Ha chiuso la prima parte del suo percorso musicale in Italia con l’album Cruisin. Quindi si è trasferito con madre e sorella a Miami dove si è diplomato e ha iniziato un nuovo percorso cantando in spagnolo, lingua che già lo aveva premiato in Italia con il singolo El ritmo (ahi ahi ahi).

Dopo un singolo nel 2021, Muero por ti, Matteo ha cambiato nome d’arte in Teo Bok e trovato un nuovo gruppo di lavoro firmando un contratto con la Universal Music Latino.

No te Vayas è il primo tassello musicale di questa nuova fase della carriera dell’artista che, a soli 19 anni, ha già alle spalle una lunga gavetta e tante esperienze. Ecco come parla del suo singolo Teo:

“L’eccitazione, incredulità e la gioia che provo in questo momento non può essere espressa a parole. Nell’ultimo anno ho lavorato così duramente per immergermi nel profondo di me stesso, per crescere e creare musica che nasce dal mio cuore, che amo e in cui credo davvero. Questa canzone è il primo pezzo del mio cuore che condivido con voi, e spero che la ami quanto me. Il tuo.“

A seguire il videoclip della canzone.