Teo Bok: dopo anni di studio, gavetta e sacrifici arriva il contratto con Universal Music Latino

Matteo Markus Bok, il giovane cantante italo-tedesco ora conosciuto semplicemente come Teo Bok, dopo anni di studio, sacrifici, live in tutto il mondo e cambiamenti, ha firmato un importante contratto discografico.

La carriera di Matteo, oggi 18enne, è molto particolare e ricca di esperienze che lo hanno visto esordire come un vero e proprio bambino prodigio nel 2013, all’età di nove anni, nel mondo dei musical.

Il legame con la musica diventa indissolubile quando, a 12 anni, partecipa a The Voice Kids Germany classificando al secondo posto. Seguiranno altre importanti esperienze come Italia’s Got Talent (finalista) e Sanremo Young anche se l’Italia e la discografia italiana dimostreranno purtroppo in più occasione di non essere pronti a lanciare, credere e sostenere un talento così giovane come normalmente avviene in molti altri mercati.

Dai 13 anni in poi Teo Bok continua in parallelo la carriera scolastica e gli studi musicali. A 15 anni è già in grado di accompagnarsi con la chitarra e cantare in quattro lingue: italiano, inglese, tedesco e spagnolo. Ed è nel 2016 che inizia a pubblicare, da indipendente, la sua musica:

2016 È diventata primavera

2017 Sunshower

2017 This Christmas

2018 El ritmo (ahi ahi ahi)

2018 In the middle

2018 Shallow (cover del brano di Lady Gaga e Bradley Cooper)

2018 Mrs Lonely

2019 Besos Besos

Otto brani che conquistano più di 2.000.000 di stream sul solo Spotify con El Ritmo che diventa una piccola hit indipendente. Il lavoro di questi quattro anni viene racchiuso nell’album Cruisin’ del 2019.

Con l’inizio della pandemia si trasferisce con madre e sorella a Miami dove inizia un nuovo capitolo della sua carriera e della sua vita. Si diploma all’Abbey Road Institute & Art House Academy e contemporaneamente porta avanti la sua musica esibendosi negli States e puntando al mercato latino.

Escono due nuovi singolo in spagnolo: Háblale claro del 2020 e Muero por ti nel 2021.

Ed è in questo 2022 che arriva la notizia importante quella che segna un importante traguardo raggiunto dopo anni e anni di studio: la firma del contratto con la Universal Music Latino che commenta sui social con queste parole:

Da un sogno alla realtà. Felice di far parte della famiglia!

L’obiettivo ora è mescolare culture e generi musicali per creare uno stile che le persone possano riconoscere come suo, come quello di Teo Bok.

In bocca al lupo per questa nuova fase Bok, All Music Italia continuerà a seguirti come ha fatto in tutti questi anni (qui tutti i nostri articoli e le nostre interviste con Teo Bok).